Horizon 2020, “Additive manifacturing”: 350mila euro per la Call for ideas

Il partenariato AMable, finanziato da Horizon 2020 per promuovere l’adozione della stampa 3D, ha lanciato un invito a presentare idee per combattere gli effetti della pandemia di Covid-19 attraverso l’additive manufacturing.

In particolare il bando promuove idee su come applicare la tecnologia per colmare le lacune nella fornitura di attrezzatura necessaria per affrontare il COVID-19.

Il bando, con scadenza il 1° ottobre, è aperto a qualsiasi individuo o azienda nell’UE, o paese collegato al programma Horizon 2020.

Il finanziamento totale è di 350.000 euro.