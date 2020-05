Horizon 2020, “European Data Incubator”: aperta la nuova call per startup hi-tech

Aperta la nuova call dell’iniziativa europea European Data Incubator (EDI), finanziata attraverso un progetto Horizon 2020, che vuole sostenere le startup e le nuove aziende specializzate nelle tecnologie Big Data.

EDI è stato concepito come un programma di incubazione/accelerazione a tre fasi: Explore> Experiment > Evolve in cui alle start-up/Pmi selezionate verrà offerto un insieme di servizi tecnici e commerciali per sviluppare un MVP (prodotto minimo vitale) e raggiungere accordi commerciali e/o di investimento con fornitori di dati, società e/o investitori privati. EDI è una opportunità per le imprese selezionate in quanto fornirà loro una grande infrastruttura tecnologica, dati e finanziamenti a fondo perduto (fino a 100.000 euro).

Ogni progetto selezionato da EDI deve essere eseguito da Pi o start-up ed è obbligato a utilizzare i big data.

Per candidarsi il termine ultimo è fissato al 17 giugno 2020.