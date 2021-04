Horizon 2020, lotta alle varianti Covid-19: quattro nuovi bandi Ue per 123 milioni di euro

La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente quattro nuovi bandi di Horizon Europe dedicati alla lotta contro le varianti del Covid-19 per uno stanziamento totale di 123 milioni di euro.

I bandi contribuiranno ad affrontare le minacce incombenti nel breve e nel medio periodo e, allo stesso tempo, a prepararsi per il futuro, contribuendo alla costituzione dell’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), che permetterà all’UE di anticipare e affrontare meglio le pandemie future.

In particolare, le Call sono state pubblicate nell’ambito dei Programmi di Lavoro (Work Programme) di Horizon Europe relativi al Cluster Health e alle Infrastrutture di ricerca e puntano a creare nuove coorti su larga scala, multicentriche e di portata regionale o multinazionale, eventualmente basandosi su quelle già esistenti – anche al di là delle frontiere europee – in modo da far progredire rapidamente le conoscenze sul SARS-CoV-2 e sulle sue varianti emergenti; sviluppare ulteriori vaccini o terapie sperimentali contro il SARS-CoV-2/la COVID-19, avendone già portato a termine lo sviluppo preclinico nel corso degli studi clinici; sostenere le infrastrutture di ricerca per accelerare la condivisione dei dati e fornire rapidamente sostegno e competenze in materia di ricerca, affrontare le varianti del coronavirus ed essere pronti a fronteggiare epidemie future. Possono partecipare Organismi di ricerca, Grandi imprese, Pmi e Startup. La scadenza è il 6 maggio 2021.