Horizon 2020, “Manifattura a Zero Difetti”: Open Call da 1 milione di euro per soluzioni innovative

Il progetto Zero Defects Manufacturing Platform (ZDMP), finanziato da Horizon 2020, ha aperto la prima Open Call per soluzioni di manifattura a zero difetti per l’Industria 4.0 utilizzando i servizi ZDMP.

In particolare, il bando sosterrà da 10 a 15 progetti di piccole e medie imprese (PMI) e startup sviluppatrici di software, imprese tech e produttrici di qualunque dimensione per creare, testare, validare o integrare soluzioni innovative di manifattura a zero difetti.

I progetti possono essere presentati da una PMI singola oppure da un consorzio di 2 soggetti coordinato da una PMI. In questo caso il consorzio può comprendere un’altra PMI o un partner accademico/di ricerca oppure una grande organizzazione. I partner accademici/di ricerca e le grandi organizzazioni devono avere solamente un ruolo di supporto.

Il budget a disposizione ammonta a 1 milione di euro; il contributo per progetto andrà da 50.000 a 150.000 euro per una durata fissa di 9 mesi.

Il bando resterà aperto fino al 30 aprile 2021. È inoltre attesa una seconda Open Call in apertura ad agosto.