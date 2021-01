Horizon 2020, manifattura e industria 4.0: 2,5 milioni di euro per 20 progetti

Il progetto EFPF (European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing) finanziato da Horizon 2020, ha pubblicato la Manufacturing and Industry 4.0 Open Call per sviluppare soluzioni innovative dedicate al settore manifatturiero e che utilizzino le tecnologie digitali.

In particolare, il bando è dedicato ad azienda manifatturiere, fornitori di soluzioni digitali, sviluppatori di software e ricercatori interessati a sviluppare, propotipare, integrare e validare le proprie soluzioni innovative tramite la piattaforma e i relativi servizi del progetto EFPF.

Complessivamente il bando stanzia 2.5 milioni di euro per fornire sostegno finanziario fino a 20 progetti.

La scadenza per la partecipazione al bando è il 19 febbraio 2021. Per gli interessati, il progetto EFPF ha organizzato due webinar (13 gennaio e 1° febbraio 2021) per approfondire la preparazione e la presentazione delle candidature.