Horizon 2020, Premio Industria 5.0: sfida per progetti innovativi e sostenibili

C’è tempo fino al prossimo 1° settembre per partecipare al Premio Industria 5.0 lanciato dalla Commissione europea per i progetti finanziati dall’UE i cui risultati rendono l’industria più incentrata sull’uomo, resiliente e sostenibile.

Il premio è organizzato in collaborazione con la European Factories of the Future Research Association (EFFRA), la piattaforma industriale ManuFUTURE, lo European Institute of Innovation and technology e la European Innovation Council and SMEs Executive Agency.

Si tratta di un’occasione unica per mettere in luce i progetti innovativi che contribuiscono alle priorità della Commissione, quali il Green Deal europeo, A Europe fit for the digital age, An economy that works for people.

I progetti ammissibili devono aver ottenuto finanziamenti da Horizon 2020, Horizon Europe o dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia. I progetti che coinvolgono start-up del settore deep-tech sono particolarmente incoraggiati a partecipare.

La data di inizio ufficiale del progetto deve essere successiva al 31 agosto 2018 e i progressi e i risultati del progetto devono avere una chiara applicazione nell’industria.

I progetti saranno valutati da una giuria indipendente di alto livello proveniente dall’industria, dalla società civile, dalle parti sociali e dal mondo accademico. Il vincitore riceverà supporto alla comunicazione e visibilità sui canali della Commissione europea, compresa la pubblicità sui social media e un articolo sulla rivista Horizon. I finalisti saranno invitati alla cerimonia di premiazione durante i Research and Innovation days previsti ad ottobre 2023, dove potranno presentare i loro progetti.