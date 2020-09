Horizon 2020, sostenibilità ambientale: aperto il primo bando European City facility

Lanciato il primo bando per partecipare all’European City Facility (EUCF), un’iniziativa finanziata dal programma Horizon 2020 che sostiene a livello finanziario e tecnico le autorità locali europee per sviluppare strategie di investimento sull’energia sostenibile. La EUCF è un’iniziativa promossa per affrontare i due principali ostacoli agli investimenti in energia sostenibile: la mancanza di capacità finanziaria e giuridica delle autorità locali di trasformare le loro strategie a lungo termine in materia di energia e clima (SEAP, SECAP) in concept di investimento adeguati; la mancanza di capacità di aggregazione tra progetti piccoli e conseguente mancanza di attrattività per il settore finanziario.

Le autorità selezionate potranno ricevere una sovvenzione di 60.000 euro e tra le attività che possono essere finanziate vi sono studi di fattibilità, analisi ingegneristiche, analisi legali, studi sociali, studi di mercato, analisi finanziarie.La data di scadenza per la presentazione delle candidature è il 2 ottobre 2020.