Horizon Automotive investe nella formazione

MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive si impegna costantemente a migliorare il processo di specializzazione dei concessionari partner, con un focus particolare sul noleggio a lungo termine. Continuando a investire notevolmente nella formazione della sua community professionale formata da circa 40 dealer, Horizon Automotive promuove attivamente l’importanza di un’adeguata preparazione per massimizzare l’utilizzo delle diverse piattaforme all’interno del proprio ecosistema. L’obiettivo principale di questo percorso di formazione è di migliorare e facilitare l’esperienza complessiva di noleggio a lungo termine, sia per gli operatori che per i clienti, garantendo un livello superiore di interazione sinergica tra le varie componenti del sistema Horizon. Con una chiara attenzione all’innovazione e alla semplificazione la società si propone di ridefinire gli standard del settore, offrendo soluzioni di mobilità all’avanguardia.

Fondamenta di questo approccio sono due concetti cruciali: formazione e condivisione. In linea con questa visione, Horizon Automotive ha lanciato un programma di formazione nazionale, coinvolgendo l’intera rete. Attraverso eventi mirati in diverse località italiane durante l’anno, l’obiettivo è promuovere momenti di connessione preziosi al fine di potenziare le competenze e condividere conoscenze, esperienze e best practice.

Dopo la prima giornata di formazione svoltasi a Milano nell’aprile scorso, la nuova tappa del viaggio si è tenuta a Verona con un particolare focus su “L’ecosistema tecnologico di Horizon Automotive: come sfruttarlo al meglio nelle vendite”. Durante la giornata, a cui hanno presenziato circa un centinaio di professionisti del settore, l’attenzione si è concentrata sull’implementazione di strategie pratiche per la gestione del contesto B2B. Sono stati esaminati gli strumenti tecnologici peculiari del modello di business, tra cui l’Horizon Mobility Platform, Salesforce e l’Horizon Digital Marketplace.

Un ulteriore elemento ispiratore lungo l’intero percorso formativo è la partecipazione di illustri ospiti, tra cui l’atleta italiano Franco Collè, campione di ultra-trail, che ha condiviso la sua testimonianza, dimostrando come la perseveranza, la motivazione e la preparazione permettono il superamento di qualsiasi ostacolo. Questo principio fondamentale non si applica solamente all’ambito sportivo, ma si estende anche al contesto lavorativo, offrendo ai partecipanti una reale testimonianza di vita.

