Horizon, digitale, industria e spazio: dall’Ue due nuove call per 307 milioni di euro 

La Commissione europea accelera sull’innovazione tecnologica e annuncia due nuovi bandi nel settore “Digitale, industria e spazio” di Horizon Europe. In campo complessivamente 307 milioni di euro. Il primo bando, il più consistente, dispone di 221 milioni ed è dedicato allo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale affidabili, soluzioni avanzate per la gestione dei dati e tecnologie strategiche in grado di ridurre le dipendenze esterne dell’Europa. Le risorse sosterranno progetti in linea con la strategia europea “Apply AI” e iniziative nei settori della robotica, delle tecnologie quantistiche, della fotonica e dei mondi virtuali. Particolare attenzione è riservata all’iniziativa “Open Internet Stack”, che beneficia di oltre 40 milioni per lo sviluppo di applicazioni e infrastrutture digitali comuni e sovrane. Il secondo bando, con una dotazione di 85 milioni, punta invece a rafforzare l’autonomia strategica aperta nelle tecnologie digitali ed emergenti, concentrandosi su agenti di intelligenza artificiale di nuova generazione, robotica per l’industria e i servizi e materiali avanzati con funzioni di rilevamento evolute. I bandi sono aperti a imprese, pubbliche amministrazioni, università e centri di ricerca degli Stati membri e dei Paesi associati.