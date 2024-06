Horizon, ecco “Zero-pollution city”: Bruxelles lancia la call da 20 milioni di euro

La Commissione Europea nell’ambito del programma “Horizon” ha previsto l’attivazione del bando “Zero-pollution cities” per il finanziamento di progetti che coinvolgano almeno due città nella lotta all’inquinamento. In ciascun progetto almeno una città deve essere una città selezionata per la missione UE Climate-Neutral Smart Cities e/o una città firmataria dell’accordo Green City dell’UE. I candidati dovranno proporre progetti che forniscano migliori e innovative misure locali contro l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del rumore. Budget 20.000.000 euro. Sovvenzione a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili. Data apertura del bando 17 settembre 2024, scadenza 16 gennaio 2025.