Horizon, l’Ue lancia l'”OceanEye”: 92 milioni per l’osservazione degli oceani

La Commissione europea stanzia 92 milioni di euro per dar vita all’iniziativa ‘OceanEye’ per migliorare l’osservazione degli oceani. Lo annuncia l’esecutivo europeo spiegando che le risorse arriveranno dal programma di ricerca Horizon Europe e saranno divise tra il rafforzamento del Sistema globale di osservazione degli oceani (50 milioni di euro), il sostegno ai sistemi globali di dati oceanici (12 milioni di euro) e l’innovazione (30 milioni di euro).

Parte dell’iniziativa è il Sistema oceanico digitale europeo per la raccolta di dati oceanici che includerà il contributo dei servizi europei di monitoraggio dei dati come Copernicus Marine Service, nonché il Gemello digitale europeo per gli oceani (European Digital Twin Ocean), che dovrebbe essere pienamente operativo entro il 2030. Bruxelles annuncia inoltre l’intenzione di lanciare un’Alleanza internazionale per rafforzare il sistema globale di osservazione degli oceani affrontando le lacune nelle regioni ancora poco monitorate dell’emisfero meridionale e dell’Artico. “Con OceanEye, l’Europa guiderà la corsa per comprendere il nostro oceano, proteggerlo e sfruttarne il potenziale in modo sostenibile”, rivendica la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Si tratta di utilizzare la scienza e la buona governance per comprendere il nostro oceano e garantire il nostro futuro”.