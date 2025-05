Horizon, ricerca e attrazione dei talenti: Bruxelles apre bandi per 7,3 miliardi di euro

La Commissione Ue annuncia un investimento di 7,3 miliardi di euro con il programma Horizon Europe 2025 per rafforzare la ricerca, l’innovazione e la competitività globale dell’Ue. Mira ad attrarre e trattenere i migliori ricercatori, sostenere le transizioni verde e digitale, e migliorare la vita dei cittadini europei. Al nuovo progetto pilota ‘Scegli l’Europa’ per attrarre in Europa i ricercatori andranno, come già annunciato, 500 milioni tra il 2025 e il 2027. I primi inviti a presentare proposte saranno pubblicati domani sul portale Finanziamenti e appalti della Commissione, annuncia l’esecutivo comunitario in una nota.

Il programma, oltre a voler attrarre e trattenere i migliori ricercatori, offrirà un supporto mirato alle persone colpite da guerre e sfollamenti. Nell’ambito di questi sforzi, la Commissione sta aggiornando la parte del programma di lavoro delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (Msca) 2023-25 per offrire maggiore supporto agli scienziati ucraini e per lanciare il progetto pilota “Scegli l’Europa per la scienza”, che garantirà nuove opportunità ai ricercatori all’inizio della carriera, tra cui indennità competitive e contratti più lunghi. Sul fronte del sostegno ai talenti e del contrasto alla fuga di cervelli, il programma pilota “Scegli l’Europa” investirà 22,5 milioni di euro, offrendo supporto e opportunità ai ricercatori a inizio carriera, cofinanziando borse post-doc e aprendo possibilità di ricerca, insegnamento o gestione.

Annuncia anche l’esecutivo comunitario che l’European Research Council ha raddoppiato l’integrazione alla borsa di studio per i ricercatori che si trasferiscono in Europa e lancerà un nuovo super grant settennale. Nel 2025 il programma finanzierà la scienza d’avanguardia, tecnologie digitali e spaziali, progetti verdi, sicurezza e il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Tra gli aspetti chiave di Horizon Europe 2025 figura la realizzazione delle priorità dell’Ue, tra l’altro con 664 milioni investiti nelle cinque missioni dell’Unione (cambiamenti climatici, lotta al cancro, ripristino di oceani e acque, smart cities, patto per il suolo).

C’è poi la volontà di accelerare gli obiettivi climatici e digitali: 1,14 miliardi di euro sono dedicati a progetti su clima, energia e trasporti e 833 milioni di euro per alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente. Allo sviluppo dell’intelligenza artificiale sono destinati 1,6 miliardi di euro. Il programma di lavoro 2025 mira inoltre a sostenere la trasformazione dell’industria automobilistica europea attraverso la ricerca e l’innovazione. Incluso nel progetto e attivo dal 2025 al 2027 anche il New European Bauhaus, per rivitalizzare i quartieri europei. Anche in questo caso, il bando si aprirà domani, con un budget dedicato di 118,4 milioni di euro (sempre dal programma Horizon Europe). Per metà (63 milioni) finanzierà progetti dimostrativi che illustrino come applicare il New European Bauhaus all’ambiente locale, ad esempio con la progettazione rigenerativa. L’altra metà si concentrerà sulla ricerca fondamentale e su altre azioni di supporto.