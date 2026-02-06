HospitalitySud, il mondo dell’hotellerie e dell’extralberghiero si dà appuntamento a Napoli

Napoli torna al centro del turismo professionale del Mezzogiorno. Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio la Stazione Marittima ospiterà la 7ª edizione di HospitalitySud, il salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per il mondo dell’hotellerie e dell’extralberghiero.

Una scelta, quella del capoluogo campano, tutt’altro che casuale. Napoli rappresenta oggi uno dei bacini più dinamici del turismo italiano, trainata non solo dal boom cittadino ma anche da destinazioni consolidate come Sorrento, Ischia, Capri e dalle aree dei Campi Flegrei e del Vesuvio. Una crescita che si riflette direttamente sulla domanda di servizi, tecnologie e competenze per l’ospitalità.

Un punto di riferimento per l’ospitalità

Ideato e organizzato dalla Leader srl, HospitalitySud si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti per gli operatori del settore. Il salone si rivolge a titolari, manager, personale e consulenti di hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa e terme.

Gli addetti ai lavori potranno accedere gratuitamente al Salone Espositivo, incontrare le aziende presenti e partecipare a seminari di aggiornamento, momenti formativi e incontri professionali dedicati ai temi chiave del comparto.

Dalle forniture al digitale

L’area espositiva copre un’ampia gamma di settori merceologici: articoli di cortesia e cosmetica, attrezzature e prodotti per la pulizia professionale e la disinfestazione, automazione alberghiera e domotica, design e complementi d’arredo, elettrodomestici ed elettronica professionale, food and beverage, multiservizi, progettazione e riqualificazione degli interni, servizi energetici e finanziari, sistemi antincendio, tecnologie hardware e software di gestione, telecomunicazioni, impianti audiovisivi, web advertising, web marketing e web design.

Il futuro dell’ospitalità al centro

HospitalitySud propone un programma articolato in due giornate di confronto e approfondimento sui temi che stanno ridisegnando il settore: innovazione tecnologica, sostenibilità, design, governance dei territori, valorizzazione delle professionalità e sviluppo turistico.

L’attività di divulgazione coinvolge oltre 40.000 strutture alberghiere ed extralberghiere del Centro-Sud Italia, che potranno accedere gratuitamente previa registrazione sulla piattaforma Eventbrite.

L’ingresso è gratuito per tutti gli operatori del settore previa iscrizione online.