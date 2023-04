Hotel Caruso, Armando Aristarco torna in Costiera Amalfitana da executive chef

Armando Aristarco torna in Costiera Amalfitana da executive chef dell’Hotel Caruso. L’albergo di categoria cinque stelle lusso è arroccato nel punto più panoramico di Ravello, e la vista sul Mar Tirreno che si gode dai ristoranti è mozzafiato. Al Caruso Grill, a poca distanza dalla spettacolare piscina a sfioro, gli ospiti possono godersi un pranzo e una cena rilassanti e assaporare i grandi classici della cucina napoletana. Mentre, al Ristorante Belvedere, la cucina dello chef Armando Aristarco viene accompagnata da viste sorprendenti in un’elegante atmosfera senza tempo.

Ristorante Belvedere: un’elegante esperienza culinaria a picco sul mare

Prendendo spunto dall’incredibile ricchezza di questo angolo di Mediterraneo, Armando Aristarco ha creato i suoi piatti, personali reinterpretazioni delle pietanze che più rappresentano la gastronomia campana. Dall’offerta ittica territoriale, con pesci tipici come l’occhiata e le acciughe, fino all’agnello dei Monti Lattari – catena montuosa che divide la penisola Sorrentina a metà; dalla radice di prezzemolo al sedano rapa locali, senza dimenticare la pasta di Gragnano, tutti gli ingredienti utilizzati da chef Aristarco vengono dai migliori produttori e pescatori locali e dalle piccole aziende del Cilento, territorio emblema della Dieta Mediterranea che si estende dalla costa fino al Vallo di Diano e alla catena dei Monti Alburni nell’entroterra.

Piatti come lo Sgombro, Papaccelle e Pane, e l’Agnello dei Monti Lattari, Melanzane e Provola di Bufala del Cilento; o ancora il Risotto Caprese con Riso Carnaroli Riserva San Massimo, Mandorle, Mozzarella di Bufala Campana Doc, Pomodoro e Basilico uniscono i sapori dei prodotti campani d’eccellenza con la creatività e la tecnica dello chef e della sua brigata. E per aggiungere un tocco scenografico in più a questa esperienza indimenticabile, alcuni dei piatti vengono finiti al tavolo come nel caso della Delizia al limone, preparata con pan di spagna e crema pasticcera ai Limoni di Amalfi o il caffè, servito direttamente dalla “cuccumella”, la moka tipicamente napoletana.

Ad accompagnare il menu, una lista dei vini con oltre 400 referenze. In carta si possono trovare molte etichette locali, inclusi alcuni Vini Eroici ,come quelli delle Cantine Marisa Cuomo. I Vini Eroici sono il risultato di una particolarissima produzione tipicamente italiana i cui vigneti si trovano sui pendii scoscesi – anche del 30% – e ad un’altitudine di 500 metri sopra il livello del mare.

Ogni sezione della ricca carta, inoltre, si apre con un vino campano per sottolineare l’importanza dei prodotti locali e il legame dello chef con questa terra. Non manca

ovviamente anche una sezione dedicata ai vini internazionali. “Per me è come vivere un sogno, è davvero un onore tornare nella mia regione d’origine dopo 10 anni e per di più, al timone delle cucine di questo splendido hotel in cui ho mosso i primi passi e usando gli ingredienti che mi rappresentano sia sul piano personale che su quello professionale”, ha commentato lo chef Aristarco.

Con 30 coperti, il ristorante Belvedere è aperto per cena tutti i giorni dalle 19:30 alle 22:30. Per maggiori informazioni su Chef Armando Aristarco o il ristorante Belvedere a Hotel Caruso, si prega di contattare LOTUS belmond@lotusinternational.net

Armando Aristarco

Originario di Torre Del Greco, città non lontana da Napoli, Armando Aristarco è cresciuto nelle cucine accanto al padre, suo chef e mentore. Dopo il diploma superiore, Aristarco ha fatto esperienza in molti ristoranti d’Italia prima di arrivare come demi chef de partie all’Hotel Caruso, dove ha lavorato fino al 2010. Da qui, si è spostato a Milano, Roma, in Bahrain, a Singapore e, più di recente, a Dubai. Armando Aristarco torna ora al Caruso, A Belmond Hotel, dove tutto è cominciato, per riprendere in mano i sapori e i prodotti delle sue origini.

Belmond

Belmond è sinonimo di innovazione nei viaggi di lusso da 46 anni, trasformando la grande passione per i momenti di evasione in un portfolio di esperienze uniche verso alcune delle destinazioni più entusiasmanti al mondo. Sin dall’acquisizione dell’emblematico Hotel Cipriani a Venezia nel 1976, Belmond ha continuato a trasmettere la leggendaria arte del viaggio, accompagnando i più esigenti visitatori di ogni dove alla scoperta di mete strabilianti. Il suo portfolio si estende a 24 Paesi con 50 strutture di pregio che vantano, tra le altre, il prestigioso treno Venice

Simplon-Orient-Express, remoti rifugi su spiagge come Cap Juluca sull’isola di Anguilla, deliziose località Italiane come Splendido a Portofino o scorci esclusivi di meraviglie della natura come Hotel das Cataratas all’interno del parco nazionale di Iguazu in Brasile. Da treni a battelli fluviali, da safari lodge a hotel, l’esclusività di ogni singola struttura offre un’esperienza inimitabile ricca di una storia unica. L’essenza del brand Belmond è stata forgiata sulla propria eredità, sulla maestria e sull’autenticità dei servizi offerti proponendosi come l’orgoglioso custode di una tradizione senza tempo, volta alla conservazione del proprio patrimonio attraverso curati e continui piani di restauro. Belmond fa parte del gruppo leader mondiale del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. www.belmond.com