Hotel Caruso di Ravello, a Ferragosto la tradizionale “Festa Italiana”

La corona variopinta di luminarie che svettano dai giardini, il profumo inconfondibile degli agrumi, la musica, un acquerello con i profili della Costiera che prende forma tra le dita sapienti di un artista, il caciocavallo impiccato che cola il denso segreto sul pane, il tintinnio dei bicchieri e il contenuto miscelato con estro eHotel Caruso di Ravello maestria, l’Infinity Pool che brilla sotto le stelle: sono solo alcuni dei dettagli che caratterizzeranno la Festa Italiana, tradizionale appuntamento che l’Hotel Caruso di Ravello si prepara a festeggiare tra i giardini e nei punti più iconici della struttura il prossimo 14 agosto alle ore 19:30.

Un evento attesissimo che celebra il Ferragosto trasformandolo in una divertente festa mediterranea e di paese in cui ospiti e team saranno contemporaneamente protagonisti e fruitori, il tutto contraddistinto ovviamente dal lusso e dall’eleganza targati Caruso.

L’atmosfera miscelerà la Dolce Vita e la serenità delle feste di piazza con le tipiche bancarelle, i sapori tradizionali e la voglia di stare insieme.

“ Ci piace anticipare il Ferragosto con un appuntamento a noi molto caro” – commenta Alfonso Pacifico, Managing Director del Caruso e Director of Special Projects, Belmond “ ed è una sensazione indescrivibile vedere gli ospiti affiancare il Team e divertirsi come in una grande famiglia “.

L’appuntamento, anzi la Festa, è dunque al Caruso il prossimo 14 agosto con inizio alle 19:30.

Per costo, info e prenotazioni: concierge.car@belmond.com // 089 85 88 805