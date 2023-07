Hotel Raito, musica e cucina d’eccellenza a Vietri per tutta l’estate

Dal sax al piano bar, dalla posteggia napoletana al dj: ogni serata all’Hotel Raito di Vietri sul Mare vede protagonista la musica dal vivo fino a fine settembre, per l’aperitivo, la cena e il dopo cena affacciati sul mare.

Sospeso tra l’azzurro del cielo e del mare, immerso tra gli agrumeti e il verde dei tipici terrazzamenti della Costiera Amalfitana, con vista spettacolare sul Golfo di Salerno e sul panorama di Vietri sul Mare, l’Hotel Raito Amalfi Coast celebra l’estate a ritmo di musica ad accompagnare le proposte gourmet dello chef Francesco Russo, punto di riferimento per gli amanti della buona tavola.

Ogni sera, dalle 20 a mezzanotte, la terrazza S. Valentino che domina il panorama si anima con ritmi diversi, piacevoli da ascoltare in un ambiente suggestivo mentre la musica si sposta a bordo piscina per il periodo tra San Lorenzo e Ferragosto; in più, la notte del 15 agosto è in programma anche un gran galà con un quintetto sul terrazzo dell’agrumeto.

Il menù di Ferragosto prevede una particolare frisella di mare come antipasto, seguita dai cavatelli di pasta fresca con sugo di coccio e scampi, tournedos di pesce spada in croccante agli agrumi e capperi e la sinfonia al limone sfusato della costiera.

Per tutte le altre sere, proposte alla carta dal menu creato dallo chef dedicato ai sapori locali, arricchito dal carrello del pesce o appuntamenti con menù dedicati come “un giro in costiera” (cocktail di limone, mosaico vietrese di crudo di mare, paccheri dei maestri gragnanenesi con coccio e mulignana tramontina, pescato di cianciola erchitana con frigitelli e schiacciata di patata con colatura di alici alla cetarese e dolci tipici locali) e la cena tipica campana (caprese di pomodoro e mozzarella di bufala campana con alici croccanti di Cetara e millefoglie di melanzane alla parmigiana, mistata di pasta di Gragnano e patate con vongole al profumo di limone sfusato amalfitano, pescato di Cianciola del giorno all’acqua pazza con soufflé di patate e scamorza e dolce giro della Costiera).

Senza dimenticare la pizzeria con forno a legna, che ha riscosso un grande successo tra gli ospiti dell’hotel e non solo.

Posizione perfetta all’inizio della Costiera, facilmente raggiungibile da Salerno, l’Hotel Raito è un punto di riferimento per trascorrere una vacanza all’insegna del benessere e del relax, nonché meta prediletta per la buona tavola, grazie alla maestria dello Chef Francesco Russo, che ne fa una tappa gourmet anche per matrimoni ed eventi speciali.