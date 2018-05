Una Hotels aderisce a Federalberghi

Il gruppo Una entra nella Federalberghi. Lo comunica l’associazione degli albergatori, sottolineando che il consiglio direttivo ha accolto la richiesta di adesione del gruppo Una, “la più grande catena alberghiera italiana”. Il gruppo Una, nato dalla fusione di Atahotels e Una hotels, “comprende 40 alberghi, di cui 28 in gestione diretta, dislocati lungo tutta la Penisola: da Torino a Catania, passando da Milano, Venezia, Firenze, Forte dei Marmi, Versilia e campagna Toscana, Roma, Napoli, Taormina e Giardini-Naxos”. “Il fatto che una società così importante – afferma il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca – abbia deciso di entrare a far parte della nostra grande famiglia, è per noi motivo di orgoglio. La forza del nostro sistema risiede nella capacità di realizzare sinergie e di mettere in rete le competenze dei soci”. “Siamo certi – aggiunge Bocca – che il gruppo Una apporterà un notevole valore aggiunto, contribuendo, a tutti i livelli, alla migliore rappresentazione degli interessi delle imprese turistico ricettive”.