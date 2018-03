HP Travel, con “barca veloce” da Ercolano-Torre del Greco fino a Capri

Dal giorno di Pasqua sara’ possibile raggiungere via mare l’isola di Capri da Ercolano e Torre del Greco in meno di un’ora grazie al servizio “barca veloce” della societa’ HP Travel in collaborazione con la compagnia Laser Capri. Forte del risultato ottenuto nel 2017 con circa 7mila passeggeri imbarcati dal 16 giugno al 31 ottobre, quest’anno il servizio parte con un po’ di anticipo e sara’ disponibile tutti i giorni dal 1 aprile al 31 ottobre 2018. La partenza con traghetto e’ fissata alle 9.00 dal molo levante del Porto di Torre del Greco e alle 9.15 dal molo borbonico di Villa Favorita a Ercolano da dove in circa 50 minuti e’ possibile raggiungere l’isola azzurra, famosa nel mondo per ‘La Piazzetta’ e le vie dello shopping. Turisti e pendolari avranno la possibilita’ di accedere al molo borbonico attraverso i giardini del settecentesco Parco sul Mare di Villa Favorita; chi giunge alla Villa con un mezzo privato potra’ usufruire del parcheggio gratis all’interno della dimora borbonica. Per quanti giungeranno a Ercolano in Circumvesuviana, la stazione di arrivo e’ Ercolano Scavi-Vesuvio: da li’ sara’ possibile raggiungere il molo autonomamente oppure richiedendo il trasporto con la navetta. Il viaggio di ritorno alle due citta’ vesuviane e’ previsto dal molo 23 del Porto di Marina Grande alle ore 16.15. ”La riattivazione del collegamento diretto con Capri consente alla nostra citta’ di ampliare ulteriormente la varieta’ di offerte al servizio dei turisti” dice il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto ”L’incremento di visitatori registrato negli ultimi due anni ha consentito la nascita di decine di attivita’ ricettive e il raddoppio dei posti letto nella nostra citta’. Occorre proseguire su questa strada per far riappropriare questo territorio della sua vocazione turistica determinata dalla straordinaria varieta’ di attrattori naturali e culturali”.