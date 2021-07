“Hug me Dad”, una donna contro il tumore al seno: il film di Randa Ghattas all’Ischia Global Fest e in streaming su Mymovies

Un film che vuole infondere un messaggio di speranza alle tante donne che ne soffrono. La corsa di Sara contro il tempo per battere il tumore al seno è al centro di “Hug me Dad” (“Abbracciami papà”), scritto e diretto da Randa Ghattas, che sarà proiettato domenica 25 luglio (al Cinema Excelsior alle ore 22,45) nell’ambito dell’Ischia Global Fest 2021.

Girato a Napoli prima della pandemia, il cortometraggio (in inglese con sottotitoli in italiano) è interpretato da Alessandra Carrillo, Nicolas Porcelli e Mario Rivelli. La fotografia è di Giuliano Caprara.

Il film sarà trasmesso in streaming (dalle 19 di sabato 24 luglio fino alle 19 di martedì 27 luglio) su Mymovies.it.