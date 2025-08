“Humanity has no borders”, spunta a Riace un murale di Laika

Roma, 4 ago. (askanews) – Domenica sera a Riace è stato inaugurato un nuovo murale dell’artista e attivista Laika, realizzato con l’associazione “Spostiamo mari e monti”, a sostegno del modello di accoglienza che ha reso il borgo calabrese un simbolo internazionale di solidarietà.

L’opera raffigura una madre e un bambino in mare, con giubbotti di salvataggio avvolti da filo spinato spezzato, accompagnata dal messaggio: “Humanity has no borders”.

“Sono qui per ribadire il mio sostegno a Mimmo Lucano e a un modello che dimostra come un’alternativa alla chiusura dei confini sia possibile”, ha dichiarato Laika.