“Hyperloop”, in Italia capsule supersoniche per la mobilità del futuro

Capsule supersoniche in grado di raggiungere i 1200 chilometri orari, infrastrutture di nuova generazione, tecnologie innovative per lo sviluppo di un nuovo modello di trasporto efficiente e sostenibile nel territorio italiano. Hyperloop Italia apre così il ”Dipartimento Tecnologie Hyperloop” aperto da Silaw, l’Advisor che ha seguito sin dal primo momento lo sbarco in Italia di questa Start-up ad alto contenuto innovativo. ”Sono contento che anche in Italia si stia assistendo alla nascita di una nuova industria relativa alle tecnologie Hyperloop. I Partner di Silaw sono stati fondamentali per l’arrivo di Hyperloop nel Paese. Il loro nuovo dipartimento dedicato alle tecnologie Hyperloop potra’ aiutare l’intera nuova filiera che sta nascendo intorno alla nostra iniziativa” commenta Bibop Gresta, Presidente e Ceo nonché fondatore di Hyperloop Italia. Hyperloop ”è una capsula supersonica che si muove in tubi a ridotta pressione, a basso consumo energetico e totalmente alimentata da energia sostenibile, in grado di raggiungere una velocita di 1200 km all’ora, ideata e progettata dai migliori specialisti del Pianeta ” prosegue.”L’evoluzione del trasporto terrestre prenderà forma entro questo decennio, e sono orgoglioso di poter pensare che il mio Paese sarà tra i primi al mondo a viaggiare alla velocità supersonica, in un sistema di trasporto sicuro, efficiente e sostenibile” conclude il Ceo.