Hyundai Black Friday, il massimo dei vantaggi con il minimo dei consumi

Il Black Friday di Hyundai è all’insegna del massimo dei vantaggi con il minimo dei consumi. In occasione del giorno di shopping più atteso dell’anno, Hyundai Italia ha lanciato una promozione dedicata alla gamma elettrificata, incrementando il vantaggio cliente già consistente grazie alle campagne in vigore. Fino al 30 novembre, chi acquisterà uno dei modelli green Hyundai rottamando un veicolo usato (immatricolato entro il 31/12/2010, ndr) avrà diritto a tre anni di manutenzione ordinaria in omaggio con la possibilità di accedere a uno speciale finanziamento a tasso zero.

Il Black Friday 2020 di Hyundai include numerosi modelli, capaci di rispondere alle più svariate esigenze: il SUV compatto Kona nelle varianti Full Hybrid ed Electric, quest’ultima con un’autonomia dichiarata fino a 484 km che supera i 650 km in città (ciclo WLTP); Tucson, il SUV best-seller di Hyundai con motorizzazione Mild Hybrid; Nuova i30 con i nuovi ed efficienti propulsori 48 V; e infine IONIQ nelle versioni ibrida o plug-in.

Con i tre anni di manutenzione ordinaria a titolo gratuito, i costi di gestione dei veicoli elettrificati Hyundai, già fortemente competitivi, saranno ancora più vantaggiosi per chi deciderà di passare alla mobilità sostenibile.

L’elettrificazione è, e continuerà ad essere, centrale nella strategia del brand: Hyundai offre infatti la più ampia scelta di motorizzazioni elettrificate sul mercato – full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell – e quasi il 90% della gamma Hyundai in Italia sarà elettrificata alla fine del 2020. Tutte le auto Hyundai commercializzate in Italia rispettano già il ciclo di omologazione WLTP e dispongono della garanzia unica Hyundai di “5 anni a km illimitati”.

(ITALPRESS).