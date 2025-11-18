Hyundai Crater Concept, svelati i primi dettagli

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai ha svelato i primi sketch di Crater Concept, nuova concept car pensata per l’off-road estremo che farà il suo debutto mondiale giovedì 20 novembre nell’ambito del salone AutoMobility LA 2025 di Los Angeles. Crater Concept è un SUV compatto che reinterpreta i concetti di robustezza e capacità fuoristradistiche. Un esercizio di stile che incarna lo spirito dell’avventura e trae ispirazione dagli ambienti più estremi. Progettato presso lo Hyundai America Technical Center (HATCI) di Irvine, California, CRater Concept amplifica la stessa attitudine e solidità che caratterizzano i modelli Hyundai della gamma XRT, come IONIQ 5 XRT, Santa Cruz XRT e la nuova Palisade XRT Pro.

Il momento di unveil sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube Hyundai USA il 20 novembre. Crater Concept resterà in esposizione durante i giorni di apertura al pubblico del Los Angeles Auto Show, da venerdì 21 a domenica 30 novembre.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).