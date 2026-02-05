Hyundai i20, 15 anni di successi tra design, tecnologia e Dna sportivo

MILANO (ITALPRESS) – Da oltre quindici anni Hyundai i20 rappresenta uno dei pilastri dell’offerta del Brand e uno dei modelli più significativi nella storia recente di Hyundai in Italia e in Europa. Dal debutto della prima generazione nel 2008, pensata per rafforzare la gamma europea e raccogliere l’eredità della Getz, i20 ha saputo conquistare il pubblico grazie a una formula equilibrata, concreta e costantemente aggiornata. In Italia sono circa 140 mila le unità vendute, un risultato che testimonia il ruolo centrale del modello nel segmento B e il suo contributo decisivo alla crescita e al consolidamento del marchio nel nostro Paese. Generazione dopo generazione, i20 si è evoluta senza mai perdere la propria identità, migliorando design, qualità percepita, tecnologia e sicurezza. Fin dall’inizio si è distinta per abitabilità, solidità costruttiva e facilità di utilizzo, qualità che nel tempo si sono affiancate a contenuti tecnologici sempre più completi e a un piacere di guida capace di rispondere alle esigenze della mobilità urbana ed extraurbana moderna. Il design è da sempre uno dei tratti distintivi del modello. Proporzioni equilibrate, passo lungo e tetto ribassato danno vita a una silhouette dinamica ed elegante, mentre superfici pulite e volumi scolpiti contribuiscono a efficienza aerodinamica e comfort. Pur restando fedele alle dimensioni compatte del segmento, l’abitacolo offre uno spazio sorprendente per passeggeri e bagagli, confermando l’attenzione di Hyundai per la funzionalità quotidiana.

L’attuale generazione, introdotta nel 2024, consolida ulteriormente la posizione di i20 come riferimento del segmento B, con un design rinnovato, interni tecnologici dominati dal doppio display da 10,25 pollici e una dotazione di sicurezza tra le più complete grazie ai sistemi Hyundai SmartSense. A tutto questo si affianca un forte legame con il motorsport, costruito negli anni nel FIA World Rally Championship e capace di trasferire al modello un autentico DNA sportivo. Con il Model Year 2026, i20 prosegue il proprio percorso di evoluzione, confermandosi una compatta matura, moderna e pronta ad affrontare le sfide della mobilità di oggi e di domani.

