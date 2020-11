Hyundai i20Hybrid con Annalisa per il lancio di “Ready for You”

Hyundai presenta la campagna “Nuova i20 Hybrid. Ready for You” (#Ready For You) in occasione del lancio sul mercato italiano del nuovo modello, che si distingue per il design completamente rivoluzionato, nuove motorizzazioni elettrificate e nuove caratteristiche di connettività e sicurezza che l a rendono una proposta unica nel segmento B. A salire a bordo di Nuova i20 Hybrid è Annalisa, la cantautrice dallo stile unico e dal carattere forte, proprio come il nuovo modello Hyundai, insieme al quale si possono affrontare tutte le sfide quotidiane. Stile e carattere non sono però le uniche caratteristiche che hanno in comune, c’è anche la musica: Nuova i20 Hybrid è infatti il primo modello del brand in Europa a essere equipaggiato con il Bose Premium Sound System, per un’esperienza di ascolto eccezionale. Il video vede Annalisa salire a bordo di Nuova i20 Hybrid mentre canta il suo ultimo singolo “Tsunami”, per poi riprodurre la canzone dal lo smartphone attraverso la connettività wireless del sistema di infotainment con schermo da 10.2″.

Lasciate le strade di città, Annalisa si dirige verso i paesaggi mozzafiato del Lago di Garda, sulla Strada della Forra, accompagnata dal comfort di Nuova i20 Hybrid e dai sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense. Infine arriva alla Terrazza del Brivido a Borgo di Pieve, dove un concerto tra nuvole, montagne, acqua e verde mette in mostra le potenzialità del sistema Bose Premium Sound System evidenziando anche l’anima attenta all’ambiente di Nuova Hyundai i20 Hybrid La campagna “Nuova i20 Hybrid. Ready for you.” partirà domenica 8 novembre in TV con il long video da 60″, che prevede una pianificazione su diverse reti con posizionamenti qualitativi, includendo programmi di maggiore ascolto del Prime Time, senza tralasciare lo sport. La creatività prende poi vita sui canali social e nelle concessionarie del brand.

Nuova i20 terza generazione di uno dei modelli più apprezzati nella storia di Hyundai, sinonimo di qualità, affidabilità e praticità rappresenta una propos ta unica nel segmento B, con un design dinamico completamente rinnovato unito a i più completi pacchetti di connettività e di sicurezza. Apple CarPlay e Android Auto sono per la prima volta offerti in modalità wireless consentendo di sfruttare le funzionalità degli smartphone iOS e Android in modo ancora più comodo e immediato, mentre i più avanzati sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense la rendono conforme ai più elevati standard europei e offrono il pacchetto sicurezza più completo del segmento , con alcune funzioni disponibili solo su Nuova i20 Il modello è particolarmente versatile e offre grande efficienza, con la disponibilità di un motore 1.0 TGDi turbo benzina da 100 CV abbinato a un sistema mild hybrid a 48 volt e a un cambio intelligente che permette di ent rare in modalità coasting.

Queste tecnologie contribuiscono a una riduzione del 34% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2, garantendo al contempo una guida dinamica, entusiasmante e fluida. Con Nuova i20, Hyundai amplia la sua gamma di motorizzazioni elettrificate. Il brand è infatti da tre decenni in prima linea nello sviluppo di veicoli ecologici ed è oggi la casa automobilistica con la più ampia gamma di motorizzazioni elettrificate sul mercato, in grado di vantare tutte le possibili soluzioni tecnologiche per una mobilità sostenibile.

(ITALPRESS).