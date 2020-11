Hyundai insieme a INEOS per il progresso dell’economia ad H2

L’obiettivo è quello di esplorare nuove opportunità per accelerare l’economia a idrogeno globale. Questa l’intesa firmata da Hyundai e INEOS. Insieme ricercheranno le opportunità per la produzione e la fornitura di idrogeno, oltre alla diffusione del suo impiego e delle sue tecnologie a livello mondiale. Inizialmente, entrambe le aziende cercheranno di facilitare i progetti nel settore pubblico e privato, dedicati allo sviluppo di una filiera a idrogeno in Europa. L’accordo include anche la valutazione del sistema fuel cell di Hyundai per l’utilizzo sul fuoristrada 4×4 INEOS Grenadier, annunciato recentemente. Questa cooperazione rappresenta un passo importante negli sforzi di INEOS per diversificare la scelta di powertrain fin dall’inizio.

Il sistema modulare fuel cell di Hyundai, che verrà utilizzato su veicoli di prova, ha già dimostrato di essere affidabile ed efficiente su Hyundai Nexo. Il primo SUV al mondo alimentato a idrogeno è dotato della più lunga autonomia di guida tra i veicoli FCEV sul mercato. Hyundai è uno dei brand leader nel settore della tecnologia delle celle a combustibile, e ha dato il via alla prima produzione in serie al mondo di veicoli a idrogeno già nel 2013.

“L’ingresso di INEOS nello sviluppo di un veicolo a idrogeno e dell’ecosistema a idrogeno segna un’altra pietra miliare verso un trasporto sostenibile e pulito. Hyundai ritiene che questo porterà a un’ampia scelta a basse emissioni in un’ampia gamma di settori. Ci auguriamo inoltre che la nostra esperienza pluridecennale nelle celle a combustibile a idrogeno operi in sinergia con la competenza di INEOS nel campo della chimica, allo scopo di realizzare la produzione di massa di idrogeno green e di celle a combustibile per il Grenadier” dichiara Saehoon Kim, Senior Vice President and Head of Fuel Cell Center di Hyundai Motor Company-

“L’accordo tra INEOS e Hyundai offre a entrambe le aziende nuove opportunità per estendere un ruolo di primo piano nell’economia dell’idrogeno pulito. La valutazione di nuovi processi produttivi, tecnologie e applicazioni, in combinazione con le nostre capacità esistenti, ci pone in una posizione unica per soddisfare sia la domanda emergente di fonti energetiche convenienti e a basse emissioni di carbonio, sia le esigenze future dei proprietari di fuoristrada” afferma Peter Williams, Technology Director di INEOS.

