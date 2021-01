Hyundai, nuova Santa Fe debutta con una versione speciale

ROMA (ITALPRESS) – Nuova Hyundai Santa Fe debutta in Italia con una speciale edizione “20th Anniversary”. In configiurazione a 7 posti presenta una motorizzazione ibrida da 230 CV, abbinata al cambio automatico a sei rapporti e alla trazione integrale H-TRAC. L’elevato livello di equipaggiamento in termini di comfort, tecnologia e sicurezza include di serie interni in pelle, tetto panoramico, sedili anteriori regolabili elettricamente, portellone posteriore elettrico, navigatore con display touchscreen da 10.25″, Cluster Supervision da 12.3″ e tutti i sistemi di guida assistit a Hyundai Smart Sense. Il frontale risalta attraverso l’ampia griglia con un motivo tridimensionale che abbraccia i gruppi ottici Full Led, enfatizzandone la solidità e il carattere. Le luci diurne a Led, dalla forma a T unica e accattivante, creano una firma luminosa inconfondibile e incorporano la doppia funzione di indicatori di direzione. Il carattere di nuova Santa Fe viene evidenziato da rivestimenti dei passaruota più ampi e da nuovi cerchi in lega, offerti in versione da 19″ nell’esclusivo allestimento 20th Anniversary.

Al posteriore, il nuovo design dei gruppi ottici Full Led estesi orizzontalmente enfatizza la larghezza del modello, con una banda rossa riflettente che unisce i corpi luminosi insieme a linee distese e sofisticate. Gli interni di offrono ancor più spazio, comfort e praticità portando l’auto a un nuovo livello, grazie a nuove finiture con materiali soft touch di alta qualità. Con la possibilità di configurazione a 7 posti, nuova Santa Fe incontra le esigenze di quei clienti interessati ad affrontare lunghi viaggi e gite fuori porta accogliendo fino a sei passeggeri. Il modello presenta inoltre un nuovo design nella parte inferiore del cruscotto, una console centrale riprogettata e un nuovo sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay, Android Auto e retrocamera, insieme al sistema di telematica Hyundai Bluelink che include i servizi Live: attraverso l’app Bluelink, i clienti possono individuare il proprio veicolo, bloccarlo e sbloccarlo da remoto o visualizzare informazioni sulle condizioni dell’auto, come ad esempio il livello del carburante. L’aggiornamento premium degli interni è completato infine da un nuovo Cluster Supervision completamente digitale da 12,3 pollici. Il powertrain full hybrid è costituito dal nuovo motore da 1,6 litri turbo benzina a iniezione diretta e da un motore elettrico da 44,2 kW, che trae la sua potenza da una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh. Il sistema ha una potenza combinata di 230 CV e una coppia di 350 Nm che assicura basse emissioni senza compromettere il divertimento di guida. Il nuovo propulsore è il primo a utilizzare la nuova tecnologia Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration) e presenta il ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione LP EGR (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation) per ottimizzare ulteriormente l’efficienza. Il cambio automatico a 6 marce di nuova generazione consente una trasmissione più fluida e una maggiore efficienza. Nuova Santa Fe dispone dei più moderni sistemi di sicurezza attiva e sistemi di guida assistita della famiglia Hyundai SmartSense in linea con i più elevati standard europei. Tra questi spiccano contenuti unici nel segmento come Blind Spot View Monitor (BVM) che in caso di cambio di corsia con inserimento della freccia, visualizza il rispettivo angolo cieco sul cluster digitale da 12.3″ e la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA) che include la funzione Junction Turning aumentando la protezione in caso di potenziali collisioni agli incroci. Inoltre sono presenti Highway Driving Assist (HDA), Blind Spot Collision Warning (BCW) e Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) e Saf e Exit Assist (SEA), contenuti che portano la sicurezza e il comfort di guida a livelli superiori. Dotata della tecnologia di controllo della trazione integrale HTRAC, nuova Santa Fe è il primo SUV Hyundai in Europa a essere equipaggiato con il selettore Terrain Mode: questa tecnologia di controllo integrato permette di ottimizzare le prestazioni su diverse e impegnative superfici, semplicemente ruotando una manopola. Aderendo al finanziamento Hyundai i Plus Gold (Tan 6% Taeg 6,82%) che include la polizza furto e incendio nuova Hyundai Santa Fe 20th Anniversary è disponibile con quote da 349 euro al mese e un anticipo di 22.900 euro per un vantaggio complessivo di 6.000 euro: dopo quattro anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

(ITALPRESS).