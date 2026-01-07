Hyundai presenta al CES strategia robotica basata su IA e incentrata sull’uomo

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group ha presentato al Consumer Electronics Show 2026 (CES) di Las Vegas la sua strategia trasformativa di robotica basata su AI e una roadmap audace per promuovere la collaborazione uomo-robot, sotto il tema “Partnering Human Progress”.

Il Gruppo intende assicurarsi competenze ottimali in tutti gli ambiti, dalla sua ampia catena del valore al portafoglio prodotti, con l’obiettivo guidare il settore dell’intelligenza artificiale fisica. Il Gruppo creerà una rete di industrie globali dell’intelligenza artificiale fisica, comprese quelle coreane e statunitensi, al fine di costruire una solida base di competenze diversificate.

La visione che viene presentata al CES di quest’anno – “Partnering Human Progress” – rappresenta l’audace roadmap di Hyundai Motor Group per promuovere la collaborazione tra uomo e robot, supportata da tre forme di partnership fondamentali: Collaborazione tra esseri umani e robot per dare inizio all’era della robotica basata AI, a partire dagli ambienti di produzione. Boston Dynamics presenta la versione commerciale del suo nuovo robot Atlas che sarà implementato presso Hyundai Motor Group Metaplant America entro il 2028 per attività di sequenziamento, promuovendo lo sviluppo delle fabbriche intelligenti incentrate sull’uomo.

Atlas riduce il carico fisico umano svolgendo attività a rischio più elevato, creando le premesse per la commercializzazione dei robot e un ambiente collaborativo tra esseri umani e robot stessi. La collaborazione con Boston Dynamics serve a promuovere la formazione, la commercializzazione e l’espansione della robotica basata su AI.

Le affiliate del Gruppo, tra le quali Hyundai, Kia, Hyundai Mobis e Hyundai Glovis, collaboreranno per costruire una catena del valore End-to-End (E2E) della robotica AI. L’obiettivo è quello di migliorare le capacità robotiche attraverso sistemi di produzione e convalida basati sui dati, come il Robot Metaplant Application Center (RMAC) e la piattaforma Software-Defined Factory (SDF).

Promuovere lo sviluppo di robotica AI di livello mondiale attraverso partnership strategiche con NVIDIA e altre iniziative. Sfruttare l’esperienza globale del Gruppo nella produzione per accelerare la produzione di massa di robotica AI ed espandere l’offerta di Robotics-as-a-Service (RaaS).

Attuare collaborazioni con leader mondiali nel campo dell’intelligenza artificiale per avviare innovazioni congiunte a favore del progresso umano. Accelerare lo sviluppo tecnologico degli umanoidi di nuova generazione attraverso la collaborazione tra Boston Dynamics e Google DeepMind. Promuovere l’impiego sicuro ed efficiente degli umanoidi integrando tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale all’avanguardia.

Il Gruppo presenterà Atlas, Spot e MobED con integrazione della robotica AI presso il proprio stand al CES 2026, con esperienze interattive e dimostrazioni dal vivo.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).