Hyundai sarà alla Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai sarà protagonista alla Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026 in qualità di Official Automotive Partner, animando un intero fine settimana all’insegna di energia, innovazione e movimento. Un appuntamento che celebra chi vive la corsa come una vera filosofia di vita: impegno, passione e la costante voglia di superare i propri limiti. Il prossimo 15 febbraio, la città di Verona farà da cornice a uno degli appuntamenti podistici più amati del panorama nazionale, che vedrà atleti, appassionati e pubblico riunirsi in un’esperienza di sport, condivisione ed emozione. In questo contesto, Hyundai rinnova ancora una volta il proprio impegno nel mondo del running, rafforzando il legame con uno sport che riflette in modo autentico i valori del Brand: mettere le persone al centro, credere nella perseveranza come motore del cambiamento, perseguire il progresso con costanza e assumersi una responsabilità concreta verso sè stessi, la comunità e l’ambiente. La partecipazione alla Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon rappresenta una nuova tappa del progetto “Run to Progress”, il percorso pan-europeo con cui Hyundai accompagna runner e appassionati lungo tutto l’anno, trasformando le maratone in occasioni di incontro, relazione ed energia collettiva. “Siamo orgogliosi di inaugurare il 2026 al fianco dei runner italiani con la Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon, prima tappa del progetto “Run to Progress”. Un’iniziativa avviata lo scorso anno che ci ha permesso di affiancare le persone in esperienze autentiche di sport, energia e innovazione, dando concretezza ai valori che da sempre guidano Hyundai. Non vediamo l’ora di continuare questo percorso insieme agli atleti e al pubblico, passo dopo passo”, dichiara Francesco Calcara, Presidente & CEO di Hyundai Italia.

Per tutta la durata dell’evento, due INSTER Cross fungeranno da timekeeper ufficiali lungo il percorso, affiancate da uno stand dedicato presso il Pala AGSM AIM, animato da numerose attivazioni pensate per coinvolgere runner e visitatori e offrire un’esperienza ad alto valore emozionale e partecipativo.

Tra le attività proposte, la pedana baropodometrica per la scansione dell’impronta dei piedi, un’attivazione ad alto valore per gli atleti: grazie a strumentazioni specialistiche – tra cui pedana, tapis roulant e sistemi di analisi avanzata – i runner potranno ricevere una valutazione professionale dell’appoggio del piede, sotto la supervisione di personale clinico qualificato.

Il Car Wrap Hyundai, invece, trasformerà una IONIQ 5 N in una vera e propria superficie condivisa, uno spazio aperto all’espressione personale, dove i partecipanti potranno scrivere il proprio tempo obiettivo, lasciare un messaggio motivazionale o raccontare la propria esperienza. Non mancherà l’attivazione “One Last Push” lungo il percorso: premendo lo “Hyundai Boost Button”, i runner riceveranno una carica immediata grazie a musica motivazionale per affrontare con ancora più grinta gli ultimi chilometri. All’arrivo, Hyundai accoglierà gli atleti con lo Specchio Kudos, per selfie con hashtag brandizzati e messaggi di congratulazioni personalizzati. A completare l’esperienza, il LED Wall “You Left Your Mark”, riservato alla Community, mostrerà i risultati della gara non appena il runner si avvicinerà, celebrando in tempo reale il traguardo raggiunto.

Accanto alle attività esperienziali, i visitatori potranno scoprire da vicino la gamma 100% elettrica Hyundai, simbolo di un progresso concreto che prende forma attraverso tecnologie avanzate, soluzioni orientate alle zero emissioni e un’innovazione pensata per migliorare la vita quotidiana delle persone. Sport essenziale e a basso impatto ambientale, il running riflette in modo naturale la visione Hyundai “Progress for Humanity”, che promuove un progresso sostenibile, inclusivo e centrato sulle persone. In questo senso, ogni passo diventa un gesto concreto verso un futuro migliore: nella corsa come nella mobilità, il progresso è prima di tutto una questione di attitudine, perseveranza e responsabilità.

