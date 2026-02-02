Hyundai, stabilimento Repubblica Ceca supera 5 mln di auto prodotte

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) ha raggiunto il traguardo di cinque milioni di veicoli prodotti.



L’auto celebrativa è stata una Tucson Hybrid nella speciale edizione GO Czech dedicata al mercato ceco, che il proprietario ha ritirato direttamente presso lo stabilimento con l’opportunità di assistere dal vivo alla produzione del veicolo sulla linea di assemblaggio. I veicoli prodotti da Hyundai Motor Manufacturing Czech sono stati esportati in oltre 90 paesi in tutto il mondo.

Sebbene la quota principale sia destinata ai mercati europei, le auto vengono infatti consegnate anche in Medio Oriente, Africa, Oceania e America Latina. Dal 2020, il sito ha iniziato a produrre veicoli elettrificati – inclusa Kona EV – arrivando oggi a superare 650.000 unità prodotte con motorizzazioni ibride o elettriche, 200.000 delle quali rappresentate da Kona Electric.z

Parallelamente alla crescita della produzione, il coinvolgimento di HMMC nello sviluppo di nuovi modelli si è evoluto in modo significativo nel corso degli anni, così come il suo livello di indipendenza dalla casa madre in Corea.

A partire dal 1° gennaio 2026, Sanghoon Yoon è stato nominato Presidente di Hyundai Motor Manufacturing Czech, portando con sè un’esperienza pluridecennale e un percorso di eccellenza all’interno del Gruppo Hyundai.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Hyundai-