Hyundai svela alcune immagini teaser di nuova Kona N

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai ha svelato le prime immagini teaser di nuova Kona N senza “camouflage”, che permettono a fan e appassionati di mettere per la prima volta gli occhi sul più recente membro della gamma N ad alte prestazioni del brand.

Non è solo l’ultimo arrivo della line up N di Hyundai, ma è anche il primo Suv a farne parte Come rivelano le prime immagini.

Kona N vanta un look sportivo, ulteriormente enfatizzato da un posizionamento ampio e basso. Per la prima volta, la divisione Hyundai N e lo Hyundai Design Center hanno lavorato insieme per sviluppare soluzioni stilistiche adatte a un Suv, creando un prodotto con una forte presenza su strada e che richiama al divertimento di guida. Nuova Kona N combina il design moderno con l’audace e dinamico linguaggio stilistico dei modelli Hyundai N.

La vista frontale è dominata da grandi prese d’aria sportive e iconiche e la nuova firma luminosa conferisce al modello un aspetto aggressivo e potente. La griglia inferiore definisce il carattere del paraurti: la sua forma si ispira a una fusoliera aeronautica e si estende verso il lato della vettura, enfatizzandone l’efficienza aerodinamica e la velocità.

Completa il look anteriore il logo N posizionato sulla calandra dal design unico. Nella parte posteriore, un grande spoiler a doppia ala dona maggiore dinamicità e incorpora anche la terza luce di stop con forma triangolare come è consuetudine sui modelli N. Il doppio scarico di grandi dimensioni esprime pienamente lo spirito ad alte prestazioni del modello. Più in basso sul paraurti posteriore, un grande diffusore migliora la dispersione dei flussi d’aria. L’aspetto sportivo del modello è ulteriormente enfatizzato dai parafanghi in tinta con la carrozzeria, portando visivamente Kona N più vicina all’asfalto.

E’ dotata anche di cerchi in lega e dettagli rossi che impreziosiscono la vista laterale.

