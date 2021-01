Hyundai svela la versione sportiva N Line di nuova Tucson

Dopo il recente lancio di Nuova Tucson, Hyundai ha svelato la versione sportiva N Line del suo modello best-seller in Europa, che combina la massima espressione di design dinamico, comfort e connettività avanzata di Tucson all’animo e allo stile ispirato al motorsport dell’allestimento N Line. Con un design esterno sportivo e peculiare, oltre a dettagli interni unici, per offrire un’esperienza di guida ancora più di carattere. Caratterizzata da un esclusivo design orientato alle prestazioni e da una gamma di motori all’avanguardia con soluzioni elettrificate, per offrire ancora più scelta ai clienti Hyundai. Come il modello standard, Tucson N Line si distingue per il suo design moderno che integra linee, angoli e forme taglienti, oltre alle caratteristiche Parametric Hidden Lights.

L’aspetto muscoloso del design esterno si basa sull’identità stilistica “Sensuous Sportiness” di Hyundai, e offre allo stesso tempo richiami stilistici curati orientati alle prestazioni.

Inoltre, le proporzioni ne enfatizzano le credenziali sportive con un corpo vettura basso e largo. Anche la versione N Line presenta marcati motivi geometrici denominati “Parametric Jewels”, che donano al modello un carattere possente ed energico.

Sul frontale, i “Parametric Jewels” sono presenti in modo più evidente sulla griglia che, rispetto a Nuova Tucson, è più larga e posizionata più in alto. Per la versione N Line, i motivi “Parametric Jewels” sono stati realizzati con dei bordi, creando riflessi aggiuntivi a seconda dell’angolazione. Sotto alla griglia – che integra anche il badge N Line – si trovano un paraurti di forma rettangolare e un’elegante presa d’aria più alta e grande rispetto a quella presente sulla versione standard del modello in modo da creare un look più sportivo. Il paraurti, replicato anche nella parte posteriore, si abbina armoniosamente alle piastre protettive inferiori in argento, mentre delle suggestive cornici nere incorniciano i gruppi ottici anteriori.

Lateralmente è caratterizzata da una modanatura in tinta carrozzeria dall’aspetto energico, che sottolinea le proporzioni e le linee dinamiche donando al modello un aspetto più snello. A completamento, è presente una finestratura sportiva – daylight opening (DLO) – in nero lucido, che termina nell’angolo acuto del montante C creando una sensazione di movimento in avanti ispirata alla pista. Allo stesso modo, gli eleganti specchietti laterali in Phantom Black ne enfatizzano ulteriormente lo stile.

Per rimarcare il carattere sportivo del modello, il retro è dotato di uno spoiler aerodinamico più lungo di quello del modello standard e decorato con delle alette, mentre la parte inferiore è caratterizzata da una banda riflettente rossa e da un diffusore.

Un grintoso doppio scarico evidenzia ulteriormente come i designer abbiano preso spunto dalle auto ad alte prestazioni. E’ equipaggiata con cerchi in lega da 19 pollici più robusti e sportivi, con motivi parametrici che richiamano il tema della Sensuous Sportiness e ne enfatizzano la struttura geometrica. Il look è completato dai passaruota in tinta con la carrozzeria.

Sette i colori per la carrozzeria e, per una maggiore personalizzazione, è disponibile come optional il tetto bicolore Phantom Black in abbinamento a cinque colorazioni.

L’abitacolo sofisticato e spazioso presenta forme sinuose ispirate alle cascate. Questa caratteristica viene accentuata dallo stile sportivo degli interni N Line e da un pacchetto colori esclusivo.

I clienti potranno beneficiare di sedili sportivi marchiati N, caratterizzati da rivestimenti neri scamosciati e in pelle, e dalle cuciture rosse, intrecciate anche sul rivestimento delle portiere e del bracciolo; inoltre, anche il crash pad in stoffa grigia è arricchito con inserti rossi, e il volante è dedicato e completo di logo N. A seconda della tipologia di trasmissione selezionata, sono presenti altri elementi di design connessi al brand N sul rivestimento in pelle del cambio o sulla copertura della console “shift-by-wire”, mentre il black headliner dona all’abitacolo un tocco in più di sportività. Ulteriori caratterizzazioni dedicate alla N Line includono la pedaliera, il poggiapiedi e le pedane sottoporta in metallo.

Guida e tenuta migliorate. Sviluppata e testata in Europa, è dotata di Sospensioni a Controllo Elettronico (Electronically Controlled Suspension – ECS) disponibili come optional che offrono una maggiore flessibilità su strada attraverso una tecnologia di ammortizzazione adattiva. Attraverso le ECS, gli ingegneri Hyundai sono riusciti a ottenere un comportamento di guida molto versatile che si adatta alle diverse situazioni e alle preferenze dei guidatori.

Con l’obiettivo di massimizzare il comfort e le prestazioni di guida, le Sospensioni a Controllo Elettronico regolano automaticamente e costantemente gli ammortizzatori del veicolo, tenendo in considerazione anche variabili di guida come velocità, condizioni stradali, svolte, necessità di arresto e accelerazioni.

Inoltre, le sospensioni ECS riducono il rollio, il beccheggio e il movimento sull’asse verticale controllando la forza di smorzamento singolarmente su ogni ruota e migliorando dinamica di guida e tenuta di strada. Infine, gli ingegneri dello Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) hanno sviluppato parametri delle ECS separati e ottimizzati, con una specifica messa a punto dedicata alle versioni equipaggiate con i powertrain da 48 volt. Questo consente ai clienti N Line di usufruire di un maggiore divertimento alla guida, in linea con il look sportivo del modello. Nuova Tucson N Line è disponibile con una varietà di motorizzazioni potenti ed efficienti, proposte con diversi livelli di elettrificazione. Per la massima efficienza, ciascun powertrain è basato su un motore Hyundai Smartstream: un turbo benzina T-GDI a quattro cilindri da 1.6 litri o un turbo diesel CRDi a quattro cilindri da 1.6 litri. La versione N Line sarà disponibile su numerose motorizzazioni di Nuova TUCSON, ad esclusione del propulsore diesel con potenza da 115 CV.

Come su Nuova Tucson, una serie di funzionalità tecnologiche incentrate sull’uomo offrono un’esperienza utente intuitiva che comprende un dual cockpit configurabile e completamente digitale formato da un nuovo cruscotto aperto senza alloggiamento da 10,25 pollici e uno schermo touchscreen – anch’esso da 10,25 pollici – dotato dei servizi di telematica Hyundai Bluelink. Questo pacchetto crea uno spazio personalizzato e ottimizzato per un’esperienza high-tech. E’ dotata anche della tecnologia Multi-Air, che combina ventole dirette e indirette per l’aria condizionata e il riscaldamento, in modo da creare un ambiente interno più piacevole caratterizzato da una circolazione dell’aria più leggera. I comandi della climatizzazione a tre zone soddisfano le necessità sia dei passeggeri presenti nei sedili anteriori sia di quelli presenti nei sedili posteriori, mentre sedili anteriori ventilati e sedili anteriori e posteriori riscaldati forniscono al guidatore e ai passeggeri ulteriore comfort. Nuova Tucson N Line sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2021, mentre le versioni N Line hybrid e plug-in hybrid saranno disponibili dall’estate 2021.

