I 50 anni di Massimiliano Triassi, beach party al Club partenopeo

Un beach party esplosivo per un imprenditore esplosivo: Massimiliano Triassi, titolare di MAX ADV, azienda leader nel settore audiovisivo che ha festeggiato con la sua splendida famiglia e gli amici più cari i suoi primi cinquant’anni al Club Partenopeo, una esclusiva location posizionata in riva al mare a Coroglio, Napoli. Da oltre 20 anni sulla cresta dell’onda nel mondo televisivo con la realizzazione di programmi di grande successo quali “I Sovrani”, “Sartù” “Ultimo Stadio “Approdichè” “Barche in Onda” “Fashion Motor”, di recente anche produttore cinematografico del film “Dodici repliche” con la regia di Gianfranco Gallo e new entry nel mondo del giornalismo quale editore della testata on line “La notizia in comune”, Massimiliano Triassi è un personaggio molto apprezzato nel suo lavoro per la sua serietà professionale ed un’innata intuizione nel business che affronta sempre con grande trasparenza ed intraprendenza, giammai tralasciando i suoi affetti più cari, la moglie Francesca Squillace e le due splendide figlie Arianna ed Elisabetta. Ad accogliere gli ospiti, esponenti del mondo dell’impresa tra cui Paolo Torino (Canale 21), Turi Romano (Canale 8) , Giuseppe e Filomena Abbaneo ( Tele A), Francesco Silvestro (Eminflex) , Giuseppe Morra (Mister Risparmio), Giuseppe Cangiano (Pratiko life) Alessandro Pervito (AP srl ) , Ciro Gargiulo, Maria Grazia Galeotafiore ( food & beverage), Giovanni Sansone, Tiziana Bellucci, Stefano Sabella, Michele Barberio, Marco Scala, Fernando Pintus, Marco Greco, Eduardo Angeloni, dello showbiz nazionale, tra cui Gianni Simioli, Gianni Parisi, Marco Lanzuise, Salvatore turco, Rosario Verde, Lisa ed Anna Fusco, Andreina Raucci, Ester Gatta, Vincenzo Merolla, Diego Sanchez, Manuela Giordano, Peppe Laurato, Corrado Ardone, Lello Pirone, Natalia Cretella, Peppe Di Napoli, Enzo Catapano, Ferruccio Fiorito, Carmen Labruna, Enzo Fischetti, accanto all’intero staff aziendale MAX ADV ed ai tanti amici tra cui Pino Atene, Gino Serrao, Antonio Trani, Sergio Bellini, Giusy Avenia, Cesare Visone, Carmine Aloia, Giuseppe De Guglielmo, Roberta Piscettaro, Oriana Perasole, Roberto Prosperi, Pina Ramondino, Lorenzo Crea, Gabriella Trombetta, flute di champagne ghiacciati accompagnati da gustosi appetiziers. Di ispirazione partenopea il menu, con un festival di pietanze servite in versione finger food secondo la tendenza più trendy newyorkese ormai consolidata anche in Italia, innaffiate da vini d’annata. Molto apprezzati il live sax by Pietro Ruggiero ed alla consolle, la fuoriclasse Arianna Triassi con Magic Funk ed il vocalist Simon Tee che hanno animato brillantemente la serata, modulata dalla perfetta organizzazione di “Meteora Eventi”. Applausi ed emozione per il soffio delle candeline di Mr. Triassi, adagiate su due mega torte raffiguranti il numero del significativo traguardo. Gran finale con un suggestivo spettacolo pirotecnico on the beach che ha illuminato a giorno l’incantevole Baia di Coroglio.