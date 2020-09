I 50 anni di rapporti diplomatici tra Italia e Cina in un libro

Il console Xuefeng Song che da sempre ha favorito i rapporti con la città di Asti e che ha fortemente voluto portare ad Asti gli eventi di gennaio con “Asti incontra la Cina”, ha chiesto al Sindaco di scrivere un intervento per il libro che uscirà prossimamente sui 50 anni di rapporti Italia e Cina. Il console, inoltre, ha girato il seguente documento per la pubblicazione. Di seguito il testo: “ Negli ultimi anni, gli scambi e la cooperazione bilaterali sono diventati più stretti, il che ha iniettato nuovo slancio nello sviluppo delle relazioni bilaterali. Durante la visita del Presidente Xi Jinping in Italia l’anno scorso, i due Paesi hanno firmato un Memorandum d’intesa sulla promozione congiunta della “Belt and Road” e una serie di accordi, tra cui l’istituzione di 2 gemellaggi tra i siti del patrimonio mondiale dell’umanità nella circoscrizione consolare del Consolato Cinese in Milano con quelli cinesi. L’Italia ha partecipato alla seconda edizione della CIIE-China International Import Expo in qualità di Paese Ospite d’Onore con oltre 140 imprese, costituendo uno splendido paesaggio. Molte di queste imprese sono venute dal nord. Lo svilupparsi di Cina e Italia presentano aspetti altamente complementari e compatibili. La Cina è la seconda economia globale e il secondo importatore mondiale, con un enorme mercato. L’Italia è la quarta economia in Europa e l’ottava al mondo, con tecnologia e design avanzati. La Cina è il principale partner commerciale dell’Italia in Asia e l’Italia è il quinto partner commerciale della Cina nell’Unione europea. Molti “Made in Italy” sono amati dai consumatori cinesi per cui la Cina sta facilitando attivamente l’ingresso di prodotti italiani. Nel 2019, il volume degli scambi bilaterali tra Cina e Italia ha raggiunto 54,9 miliardi di dollari, un nuovo record storico. L’Italia è anche una delle principali destinazioni di investimento della Cina in Europa e gli investimenti a doppio senso tra Cina e Italia hanno superato i 20 miliardi di dollari. Le imprese dei due Paesi creano molto valore e occupazione, si assumono varie responsabilità sociali e contribuiscono positivamente allo sviluppo economico e sociale. Pirelli, con sede a Milano, è una delle prime aziende italiane ad investire in Cina, dove ha stabilito due basi produttive. Nel 2015 Pirelli ha attirato 7,1 miliardi di euro di investimenti da China National Chemical Corporation, estendendo la cooperazione con la Cina in profondità e in ampiezza, migliorando la competitività globale. Le aziende cinesi stanno anche aiutando le vecchie aziende italiane a rinnovarsi con i propri vantaggi. Il Gruppo Ferretti Yacht, che è stato strategicamente riorganizzato dal Gruppo Weichai, dall’orlo del fallimento ha trasformato le perdite in profitti e intrapreso un percorso di rapido sviluppo. Inoltre, istituti finanziari come Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China e China Construction Bank servono all’economia reale sino-italiana; aziende tecnologiche come Huawei e ZTE costruiscono il “smart life” per i due popoli; GM, COSCO Shipping e Air China favoriscono in vari modi la cooperazione amichevole bilaterale. Quest’anno, la pandemia ha spazzato il mondo. Cina e Italia si aiutano a vicenda e si sono unite per combattere insieme il virus, scrivendo un nuovo capitolo della comunità dal futuro condiviso dell’umanità. Allo stato attuale, la Cina ha ripreso completamente e l’Italia ha costantemente ripristinato l’ordine sociale ed economico, gettando una buona base per la collaborazione post-epidemia. I due paesi possono far progredire la cooperazione sulla ” Via della Seta sanitaria” e collegare progetti “Nuova Infrastruttura” della Cina con “Italia Veloce” per sfruttare un maggiore potenziale di cooperazione in settori quali la digitalizzazione, la comunicazione e l’informatica, l’infrastruttura, la costruzione di porti e la cooperazione di mercato con terze parti; nonché fare buon uso dell’accordo per l’esportazione in Cina di riso e carni bovine italiane siglato durante l’epidemia, gli investimenti dalle aziende cinesi nella ” Motor Valley “, l’imminente 3 ° China International Import Expo e il 14 ° Comitato misto per la cooperazione economica Cina-Italia al fine di promuovere la cooperazione tra le due parti per raggiungere un nuovo livello, creando un modello di vantaggio reciproco per tutti. la Cina e l’Italia si trovano alle due estremità dell’antica Via della seta, sono i rappresentanti delle civiltà orientale e occidentale nonché’ partner strategici globali. Alcuni giorni fa, i ministri degli Esteri dei due paesi hanno tenuto un colloquio in videoconferenza per discutere l’amicizia, fiducia e cooperazione. Il Consolato Generale Cinese in Milano sostiene positivamente la collaborazione bilaterale facendo sì che i suoi frutti porti benefici a più popoli.“