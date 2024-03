I 60 anni della Lega del Filo d’Oro co il “Manifesto delle persone sordocieche”

Un video con la voce di Neri Marcoré racconta l’impegno dell’associazione

Roma, 28 mar. (askanews) – In occasione dei 60 anni dalla sua fondazione, la Fondazione Lega del Filo d’Oro ETS – Ente Filantropico ha presentato nella Sala della Regina della Camera dei deputati, il “Manifesto delle persone sordocieche”: un documento in dieci punti che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle Istituzioni sui diritti di questa fascia non trascurabile di popolazione, che conta oltre 360mila persone. Si tratta di persone spesso invisibili, che rischiano di essere confinate nell’isolamento imposto dalla propria disabilità.Per l’occasione, la Fondazione ha presentato un video che, grazie alla voce narrante dell’attore Neri Marcorè, racconta l’impegno incessante della Lega del Filo d’Oro a sostegno di chi non vede e non sente, per permettere loro di uscire dal buio e dal silenzio.