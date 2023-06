A 60 anni Monge, nota azienda di cibo per animali domestici che porta il nome del fondatore, è giunta alla terza generazione. Al festival dell’innovazione tecnologica e digitale, We Make Future, di Rimini, l’azienda racconta come coniugare la storia con il futuro. L’occasione del WMF ha consentito di approcciarsi a una platea di giovani dalle idee innovative.

mrv