“I-Act”, giovani per lo sviluppo sostenibile: candidature entro il 21 marzo

Scade il 21 marzo il termine per l’invio delle candidature alla nuova edizione di I-ACT (Italy-IRENA Action for Climate Toolkit), programma di formazione che mira a rafforzare le conoscenze e la capacità formativa di giovani impegnati sui temi della transizione energetica, del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile. Il progetto è il frutto di una collaborazione tra il Ministero degli Esteri e l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), che ha messo a punto un “toolkit” per la formazione dei giovani, con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei leader di domani e fornire loro i mezzi per poter diffondere, nelle rispettive comunità, le conoscenze acquisite. Il programma ricalca l’esperienza della prima edizione, che ha visto coinvolti oltre 6000 giovani e prevede due fasi: nella prima, Irena selezionerà candidati provenienti da tutto il mondo, destinati ad essere poi formati mediante il “toolkit”. Nella seconda fase, i giovani selezionati e formati condivideranno nei paesi di origine le conoscenze acquisite, attraverso eventi di formazione, organizzati con il supporto della rete delle Ambasciate italiane nel mondo.