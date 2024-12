I am anti-violence, a Napoli si sensibilizzano i giovani attraverso il cinema: start con “Familia” e Francesco Di Leva

Venerdì 6 dicembre alle ore 9.30 al Cinema Pierrot comincia il progetto “I am anti-violence” con la proiezione del film “Familia” di Francesco Costabile e la partecipazione di Francesco Di Leva, protagonista del film.

Il progetto – che rientra nel bando scuole 2023 del Piano nazionale CIPS “Cinema e immagini per la scuola” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito CIPS – prevederà laboratori di cinema, proiezioni e incontri formativi finalizzati a sensibilizzare gli studenti sui fenomeni di violenza di genere nel mondo giovanile partendo da quelle fisiche fino a quelle digitali della cyberviolenza con un focus sull’intelligenza artificiale. Le attività, che coinvolgeranno complessivamente 240 studenti e 25 docenti, si pongono in continuità con il progetto con quelle realizzate nel 2023 nel progetto “L’Avatar – Esplorare il Metaverso con il cinema” e vedono una rete territoriale composta dalle scuole I.C. Sauro Errico Pascoli di Secondigliano, in qualità di capofila, e I.C. Porchiano Bordiga di Ponticelli, insieme ad Arci Movie, che curerà tutto il percorso di educazione e formazione al cinema, all’Associazione “Le Kassandre”, impegnata a Napoli in progetti di contrasto alla violenza di genere, la società di produzione Colibrì Film, che curerà la parte di produzione del film, e la Mediateca “Il Monello. Lo spunto nasce dal contesto territoriale, con forme di violenza giovanili e di genere sempre più preoccupanti, e ruota attorno ad una traccia educativa e formativa finalizzata alla produzione di un lungometraggio che combini narrazione documentaria e finzionale, Partendo dal vissuto dei giovani nelle due aree periferiche di Napoli di Secondigliano e Ponticelli, l’obiettivo è realizzare un documentario sperimentale a capitoli che mescoli linguaggi differenti.

“L’opportunità di sensibilizzare, attraverso il cinema, studenti e studentesse sulla violenza di genere e nel mondo giovanile – afferma Antonio Borrelli, responsabile scientifico del progetto di Arci Movie – rappresento un momento importante di incontro e dialogo con i giovani, con cui tentare di far sì che comprendano le potenzialità del linguaggio audiovisivo e anche dei nuovi strumenti offerti dall’intelligenza artificiale, in modo da farne un uso consapevole. L’idea poi di proseguire il lavoro su due territori complessi, quali Ponticelli e Secondigliano, si inserisce nel solco di un lavoro di profondità che un ente come Arci Movie porta avanti da oltre 30 anni, con diverse attività di educazione al cinema e al linguaggio audiovisivo in particolare per i giovani, spesso in reti territoriali come quelle attive con l’I.C. Sauro Errico Pascoli e l’I.C. Porchiano Bordiga, oltre che con associazioni come Le Kassandre”.

“Inauguriamo al Cinema Pierrot – sottolinea Piero De Luca, dirigente scolastico dell’I.C. Sauro Errico Pascoli – il nostro progetto CIPS (Cinema per la Scuola) con una di quelle proiezioni che lasciano il segno. “Familia” di Francesco Costabile, con uno dei migliori attori italiani di questa generazione, Francesco Di Leva, che sarà presente in sala per dialogare con i ragazzi al termine della proiezione. Un momento altissimo di Scuola che lavora per educare alunne ed alunni al rispetto ed alla cittadinanza consapevole, per aprire una “finestra sul mondo” attraverso l’utilizzo delle emozioni e del linguaggio cinematografico. Una Scuola che non teme le contaminazioni legate a modi di apprendere “altri” e che in ogni momento prova ad essere all’altezza del mandato costituzionale che la vuole braccio privilegiato del tentativo di costruire un mondo più bello e più giusto”.

“In continuità col progetto dello scorso anno, ma anche e soprattutto con la nostra idea di scuola e di educazione – aggiunge Colomba Punzo, dirigente scolastica dell’I.C. Porchiano Bordiga – cerchiamo di valorizzare i linguaggi dell’espressività e dell’arte. Il cinema, sia nella scrittura che nella visione, rappresenta un potente strumento di elaborazione ed espressione delle passioni e dei sentimenti, uno strumento quanto mai utile in tempi come questo in cui le emozioni ed i sentimenti sembrano emergere in maniera incontrollata e violenta. Pensiamo che un progetto cinematografico incentrato proprio sulla rappresentazione, documentazione e sul racconto della violenza in tutte le sue forme possa ampliare ancora di più il potenziale educativo e formativo dello strumento e del linguaggio cinematografico, ma è anche un modo per lasciare la parola ai ragazzi, per metterci in ascolto per cercare di capirci e di capirli un poco in più senza visioni stereotipate e senza pregiudizi. La sfida del progetto è duplice, offrire ai ragazzi una possibilità di elaborazione del vissuto violento attraverso lo strumento del cinema e “mettere in scena” la violenza quotidiana attraverso gli occhi di alcuni preadolescenti che abitano le nostre periferie. Siamo certi che i ragazzi ci sorprenderanno.”

“I am anti-violence” è un progetto dell’I.C. Sauro Errico Pascoli con l’I.C. 83 Porchiano Bordiga” di Ponticelli insieme ad Arci Movie, Le KASSANDRE, Mediateca di Napoli “Il Monello” e Colibrì Film realizzato nell’ambito del bando scuole 2023 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, linea 3 “Visioni Fuori-Luogo” del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.