I Baci Perugina ora si possono spalmare, arriva la crema

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – A quasi 100 anni dalla nascita del Bacio, il cioccolatino nato nel 1922 dall’intuizione di Luisa Spagnoli, Baci Perugina è in continua evoluzione. La conferma arriva da una nuova creazione Crema Baci, creata per far vivere una vera e propria esperienza di gusto nuova e avvolgente che nasce dal cuore di Baci trasformandosi in una morbida crema al gianduia e croccante granella di nocciole a vista. La Crema Baci è creata pensando al cuore del cioccolatino mitico con una consistenza inaspettata.