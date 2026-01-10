I Blue sono tornati con il nuovo disco “Reflections”

Milano, 10 gen. (askanews) – I Blue sono tornati e, come dimostrano i brani di “Reflections” il nuovo disco uscito venerdì, sono ambiziosi, avventurosi e pronti a tutto proprio come quando hanno iniziato 25 anni fa.

Con “Reflections”, Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe fanno esattamente questo: riflettono sulla loro storia condivisa, sulla loro collaborazione, sulla loro amicizia. Sulla passione per la loro band, che fa sì che tutti e quattro i membri originali siano ancora qui, più forti che mai. Su una carriera lunga un quarto di secolo che comprende tre album consecutivi al #1 nel Regno Unito (All Rise, One Love, Guilty); 11 singoli nella Top 10, compresi i successi #1 Too Close, If You Come Back e Sorry Seems To Be The Hardest Word (con Elton John); classici pop anni Duemila come One Love e All Rise; e due BRIT Awards (Breakthrough Act 2002 e Pop Act 2003).

“Venticinque anni dopo, è successo davvero di tutto,” racconta Costa “Abbiamo tutti avuto figli, abbiamo tutti una famiglia, abbiamo tutti perso persone care. Abbiamo vissuto tante esperienze, come band e individualmente. E per me, come autore, scrivere per questo album è stato più bello che mai – perché abbiamo attraversato tutte quelle cose della vita.”

Così come l’entusiasmo per le prossime date del tour nei Paesi asiatici, in Europa e nel Regno Unito (ampliato per rispondere alla domanda esplosiva di biglietti) parla di un entusiasmo multigenerazionale per il loro ritorno, allo stesso modo “Reflections” incarna il senso di una band che fa tesoro di tutte le lezioni – emotive, musicali e sentimentali – apprese in quasi tre decenni di carriera.

Quella “vita vissuta” prende forma in 13 splendidi brani, tutti scritti dalla band, che cristallizzano i loro trionfi collettivi e le loro passioni personali, il loro viaggio comune e le sfide individuali.

E si sente in One Last Time, il singolo uscito oggi in radio, dal sapore rock che rende omaggio con grande forza a un caro amico che James ha perso l’anno scorso.

“Ho conosciuto Terry nel primo tour dei Blue,” racconta. “Era un ballerino. Non avevo idea che fosse gay, e lui non sapeva che lo fossi io, perché all’epoca eravamo entrambi completamente nascosti.” Si sono ritrovati qualche anno dopo, quando entrambi si erano trasferiti nella stessa zona di Londra. “E siamo diventati migliori amici perché ci siamo confidati. Era un vero confidente. Quando è morto, ero devastato. Poi un giorno stavo guidando verso casa e mi è venuta una melodia in testa, con il testo ‘one last time’. Ho tirato fuori il telefono, l’ho registrata nei memo vocali ed è stato l’inizio del brano.”

“Reflections” è la sintesi di una carriera straordinaria e di una connessione ancora solidissima. Un album per l’oggi che onora, e costruisce su, la loro eredità.

A fine 2026 la band tornerà in Italia, dopo il successo dello scorso anno nei palazzetti sold out, con il “The 25th Anniversary Tour”, il tour mondiale che celebra il venticinquesimo anniversario della loro carriera musicale. La parte italiana del tour è prodotta da A1 Concerti. Di seguito il calendario dei concerti:

12 Novembre 2026 Gran teatro Geox, Padova

13 Novembre 2026 Unipol forum, Milano

14 NOVEMBRE 2026 Unipol forum, Milano

16 NOVEMBRE 2026 Palazzo dello Sport, roma

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone ( www.ticketone.it/artist/blue). La data di Padova è acquistabile anche su Ticketmaster (https://www.ticketmaster.it/artist/blue-biglietti/919253.

RTL 102.5 è la radio ufficiale delle date italiane di “The 25th Anniversary Tour”.