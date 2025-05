I bluff di Putin

In alcuni giochi, in particolare quelli da tavolo, dove ognuno dei partecipanti può controllare il comportamento di ciascuno degli avversari, di solito non manca il bluff. È definito così quel modo di fare messo in atto da un giocatore con l’intento di confondere le idee agli altri giocatori seduti al tavolo sul come intende eseguire una mano e, se gli riesce, l’intera partita. Il comportamento di Putin, Zar dimezzato e senza qualità di una Russia tragicamente epigona di “tutte le Russie” di un tempo remoto, è penoso, indiscutibilmente. Quella caricatura di sé stesso ora si trova a essere solo la fotocopia, peraltro mal riuscita, di chi aspira ancora a interpretare il ruolo di Capo di una superpotenza. Anche essa è un’imitazione improponibile perché ben diversa da quella che, in un tempo non lontano, era arrivata a essere per gli USA una reale e rampante concorrente a tirare le fila del Mondo. Passando dalla descrizione formale a quanto sta avvenendo nella sostanza, è doveroso riallineare alcuni episodi che lunedì avevano fatto ben sperare il mondo. In effetti ieri, giorno successivo al lunedì della beffa, si sono chiarite, almeno pro tempore e semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, alcune importanti zone d’ombra esistenti in entrambi i terminali della “telefonata”. Il Capo del Cremlino si è affrettato a riordinare quanto aveva detto a Trump nel corso della mega telefonata che avrebbe voluto aprire il cuore di tutti alla partecipazione a una trasformazione di peso del gioco adottato da alcuni paesi, in prima fila di essi, la Russia.

Il Tiranno – o quasi – del paese delle steppe si è affrettato a commentare la “telefonata” con una seria di “si, ma” e “no, però” di dimensioni tali da limitare di molto la concreta fattività o almeno la reale convinzione della fonte. Ogni commento su tale comportamento inqualificabile della spia venuta dal freddo (San Pietroburgo) è superfluo. Potrebbe comunque esistere ancora una via d’uscita dall’incaglio in cui, a bocce ferme, sarebbe destinato a finire un sogno di mezza primavera. Il gioco, questa volta non solo pertinente al comportamento che gli impone il ruolo che da poco riveste, quanto anche alla sua riconosciuta ex tunc umana pazienza, dovrebbe far ritornare in mano a Leone XIV la regia di quella che potrebbe divenire una forma attualizzata di resurrezione per gli Ucraini sopravvissuti. Senza dimenticare la recita di un Eterno Riposo per le numerosissime vittime. Un’ operazione potrebbe reiterare in modo formale la disponibilità del Vaticano a ospitare le trattative, della serie “fatto trenta, si fa anche trentuno”.

Senza dimenticare che anche le trattative per fermare la guerra in Vietnam si svolsero a Parigi, quindi lontano dai teatri di guerra. Una curiosità per quanti ricordano quella brutta vicenda e le conseguenze nel mondo: oggi tale realtà sociopolitica, che ebbe vita difficile prima con i progetti coloniali della Francia e poi dall’intromissione degli USA nei suoi affari di politica interna, attualmente e già da qualche tempo, è tra le realtà più prospere del sud est asiatico o Indocina che definir la si voglia. Senza dimenticare la citazione di una evoluzione simile avvenuta nella Corea del Sud. Solo nella battaglia di Den Bien Phu, nel 1952, l’esercito francese perse il numero più alto di soldati in tutta quella guerra. Dal 1953 l’esercito francese iniziò la ritirata. Altri problemi sarebbero venuti più avanti negli anni e, nonostante tutto, quella parte fin troppo tormentata del continente Asia sta riscuotendo ora un successo economico e commerciale all’epoca nemmeno ipotizzabile.