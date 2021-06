I Borbone e le stelle, mostra all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Si inaugura domani giovedì 10 giugno, giorno dell’eclissi di sole, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, la mostra “Stelle di re. Capodimonte, la terrazza di Napoli sull’universo”, che resterà aperta fino al 22 luglio (ingresso su prenotazione al link http://stelle-di-re.eventbrite.it il giovedì e il venerdì con due turni di ingresso alle 16.30 e alle 18).

L’esposizione dà il via a “Il sogno reale. I Borbone di Napoli”, progetto di Ruggero Cappuccio a cura di Marco Perillo, inserito nella programmazione del Campania Teatro Festival, diretto per il quinto anno consecutivo da Ruggero Cappuccio e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, che avrà ufficialmente inizio sabato 12 giugno. La mostra iconografica, a cura di Mauro Gargano, Emilia Olostro Cirella, Marcella Marconi e Liana De Filippis, è un viaggio sullo sviluppo dell’astronomia a Napoli durante il regno della dinastia Borbone: in occasione del bicentenario della visita di re Ferdinando di Borbone sulla terrazza di Capodimonte che domina la città e il golfo di Napoli, nel salone delle Colonne verranno resi accessibili al pubblico volumi, stampe, fotografie e documenti dell’epoca. Quattro sezioni ripercorrono lo sviluppo dell’astronomia a Napoli nel Settecento sotto l’impulso rinnovatore di Carlo di Borbone, presentano le prime ricerche scientifiche fatte a Capodimonte da Carlo Brioschi e illustrano i successi astronomici e letterari di Ernesto Capocci, osservatore di comete e macchie solari, e di Annibale de Gasparis, scopritore di nove asteroidi che gli valsero encomi sia in patria che all’estero. Il percorso espositivo si conclude con la sezione dedicata all’astronomia ispiratrice di appassionati di scienza, letterati e artisti in un periodo di intenso fervore culturale e di nuove e grandi trasformazioni sociali e politiche. Si ringraziano gli sponsor dell’edizione 2021 del Campania Teatro Festival: (in o.a.) Banca di Credito Popolare, Enel, Ferrarelle, Mooney, Le Zirre Napoli, M.Car, Md, Threesense e Trenitalia. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni e gli eventi gratuiti ed è possibile acquistare i biglietti.