I camion di aiuti entrano nella Striscia di Gaza grazie alla tregua

Cibo, acqua, medicine e carburante passano dal valico di Rafah

Rafah, 25 nov. (askanews) – Grazie alla tregua stabilita fra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggio in cambio della liberazione di detenuti palestinesi, alcuni camion di aiuti sono entrati nella Striscia di Gaza, dal valico di Rafah, a Sud.Le Nazioni Unite hanno affermato che la pausa ha consentito di aumentare la consegna di cibo, acqua e medicine, molto più rapidamente dell’andamento dall’inizio della consegna di aiuti umanitari il 21 ottobre. L’Onu ha fornito 129.000 litri di carburante – poco più del 10% del volume giornaliero prima dell’operazione militare – oltre a gas da cucina, per la prima volta.