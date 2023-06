I campani Armando De Nigris e Massimo Renda tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella

Tra i 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubbica Sergio Mattarella ci sono cinque imprenditori meridionali, due dei quali campani: Armando De Nigris e Massimo Renda, entrambi attivi nel settore dell’industria alimentare. Gli altri provengono dalla Puglia, Piernicola Leone De Castris (Agricolo, Vitivinicolo); dalla Sicilia, Iolanda Riolo (Commercio, Autoveicolo); e dall’Abruzzo, Francesco Paolo Valentini (Agricolo, Vitivinicolo). Ecco le biografie dei due imprenditori campani.

Armando De Nigris – 1964 – Napoli – Industria alimentare

È presidente del Gruppo De Nigris, azienda di famiglia leader nella produzione di aceto e di aceto balsamico di Modena I.G.P., con una capacità produttiva annuale di 30 milioni di litri. Fondata nel 1889, rappresenta il 27% delle esportazioni di aceto italiano nel mondo. Ne ha sviluppato la capacità produttiva realizzando tre stabilimenti in Emilia Romagna e affiancando alla sede storica di Afragola un ulteriore sito produttivo a Caivano. Oggi il Gruppo è presente in 52 paesi con un export dell’85%. Controlla oltre il 90% delle materie prime necessarie alle produzioni avvalendosi di serbatoi con una capacità totale di 60 milioni di litri per lo stoccaggio. Occupa 165 dipendenti.

Massimo Renda – 1967 – Napoli – Industria alimentare

È presidente di Caffè Borbone, da lui fondata nel 1994 come società di gestione di distributori automatici di caffè per uffici e oggi terzo produttore sul mercato italiano di porzionato in capsule e in cialde. Ne ha guidato la crescita con investimenti in innovazione di prodotto e di processo, comunicazione pubblicitaria e sviluppo della rete commerciale. Con uno stabilimento a Caivano produce ogni giorno circa 96 tonnellate di prodotto tra caffè torrefatto e in grani, cialde e capsule. È presente sul mercato con due linee di prodotto, una per i distributori automatici e una per la grande distribuzione e la vendita al dettaglio. L’export è del 22%. Occupa 260 dipendenti.