I campani Potara sbancano a X Factor e pubblicano “Bubble pop”

I Potara hanno coniato il termine “Bubble Pop”, titolo del loro nuovo singolo disponibile dallo scorso 13 settembre su tutte le piattaforme digitali, per descrivere il loro genere musicale, che nasce dalla fusione di elettronica, top line pop e le metriche serrate tipiche dell’urbano. Il loro suono sfrutta tecniche di sintesi per creare effetti esplosivi, spesso utilizzanti da suoni liquidi, da cui deriva il nome “bubble”. Il Bubble Pop è un genere musicale libero, capace di unire elementi di vari stili per dare vita a qualcosa di completamente nuovo. I testi originali dei Potara riflettono uno stile di scrittura unico, caratterizzato da un linguaggio vivace e ricco di riferimenti alla cultura pop giapponese. Attraverso immagini evocative e metafore ispirate a manga e anime, riescono a trasportare l’ascoltatore in mondi fantasiosi, senza mai perdere di vista l’aspetto emotivo, creando un forte legame tra l’immaginario nerd e le esperienze umane profonde. I Potara sono tra i concorrenti della nuova edizione di X Factor. Durante le audizioni hanno letteralmente conquistato il pubblico con una fusione sorprendente tra Tha Sup e Luigi Tenco: due mondi apparentemente distanti che loro sono riusciti a fondere in maniera impeccabile. La loro esibizione ha scatenato una standing ovation in sala, dimostrando subito la loro capacità di innovare e stupire. Il giudice Jake La Furia, entusiasta e colpito dalla loro performance, non ha resistito giocandosi il suo X pass portandoli direttamente con sé ai Bootcamp. “Siamo super carichi – dichiara la band -, perché porteremo qualcosa di diverso ad XFactor. Ci piace unire la musica del passato a quella moderna per creare qualcosa di nuovo. È una fusione, proprio come suggerisce il nostro nome, e infatti siamo letteralmente fusi . Non vediamo l’ora di stupire pubblico e giudici con il nostro stile”. I Potara sono un duo musicale formato da Giuseppe Panza, in arte Deku, e Gioele Di Tommaso, in arte Jo Lizard, rispettivamente classe 2000 da Palermo e classe 1999 da Campobasso. Entrambi autori e produttori musicali, si sono conosciuti casualmente a Salerno nel 2019, durante una sessione di songwriting organizzata da un contatto comune.