I Carabinieri donano uova di Pasqua ai piccoli degenti del Garibaldi-Nesima di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – In occasione delle Festività Pasquali, l’Arma dei Carabinieri di Catania ha distribuito gadget e uova di cioccolato ai piccoli ricoverati presso il reparto di Pediatria del Garibaldi-Nesima, diretto da Tony Palermo.

Accompagnati da Fabrizio De Nicola, Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi, per la speciale occasione sono intervenuti il Comandante Provinciale, Colonnello Rino Coppola, il Comandante della Compagnia di Fontanarossa, Tenente Colonnello Giuseppe Battaglia e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Catania-Nesima, Luogo Tenente Carica Speciale Antonino Nicolosi.

“La generosità dell’Arma – ha detto Fabrizio De Nicola – ha reso felici tantissimi bambini che non avranno la fortuna di trascorrere la Pasqua a casa. Non posso che ringraziare quanti si sono spesi per questa bellissima iniziativa”.

Alla distribuzione dei regali era presente anche il dirigente medico del Presidio Garibaldi-Nesima, Lita Mangiagli.

