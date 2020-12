I casino online italiani sono i più sicuri ed affidabili?

A quasi 10 anni dalla loro legalizzazione in Italia i casino online hanno in mano una grossa fetta del mercato del gioco nel nostro paese. Il segreto dei casino online sicuri, oltre all’aspetto ludico è senza dubbio quello di essere legali ed affidabili. In questo articolo vi spieghiamo perché i casino online italiani sono meglio di quelli stranieri (illegali).

Cosa sono i casino online sicuri e come funzionano

I casino online in Italia hanno letteralmente sostituito quelli tradizionali che ormai sopravvivono da anni a una crisi che prima o poi li vedrà scomparire. Diverso invece il discorso per i casino online sicuri che sono un vero mix di divertimento, innovazione ed adrenalina semplicemente usando il proprio pc, tablet o smartphone. Ma cosa sono e come funzionano i casino online italiani? I casino online sono dei siti in cui l’utente ritrova tutti i giochi d’azzardo tradizionali, dalla roulette, al poker, dalle slot machine al blackjack, ad dadi e molto altro ancora.

Sui casino online sicuri possono iscriversi solo maggiorenni e la registrazione avviene lasciando tutti i propri dati sensibili che vengono tutelati e protetti dall’Agenzia Dogane Monopoli, ente governativo che supervisiona e garantisce l’affidabilità e la sicurezza di questi siti. I casino online in Italia permettono da un lato di divertirsi anche giocando pochissimi euro e di provare la fortuna, come succede in altri giochi classici come il superenalotto o il gratta e vinci. I casino online sicuri la scorsa primavera durante la quarantena hanno spopolato e continuano a farlo anche ora.

Perché i casino online italiani sono più affidabili di quelli stranieri?

Per chi gioca ai casino online le parole d’ordine sono divertimento e sicurezza. Infatti giocando nei casino online italiani l’utente da una parte ricerca il lato ludico ma sempre collegato all’affidabilità, requisito fondamentale in un’era, quella digitale, che ci racconta ogni giorni di truffe online. Chi rischia giocando su casino online illegali sa bene i pericoli che corre. Innanzitutto su questi tipi di casino online i dati personali non sono tutelati e le vincite non sono registrare in un data base che agisce da controllore come succede invece in Italia con ADM. Sono numerosi infatti gli episodi di truffe nei casino online non sicuri che oltre a danneggiare il singolo giocatore danneggiano anche l’erario, non pagando concessioni e tasse di gioco.

Per i casino online italiani il discorso è ben diverso visto che questi siti sono i primi veri guardiani del gioco legale, controllori dell’antiriciclaggio e promotori di una cultura del gioco sana e responsabile. Negli anni i casino online sicuri hanno aumentato i loro tools sulle autolimitazioni di gioco cercando il più possibile di informare il giocatore sui rischi della ludopatia e del gioco impulsivo. Questa mentalità fa onore a tutti i casino online italiani che oltre al loro business hanno sempre messo nelle priorità la tutela dei propri clienti. Negli anni, un po’ come accaduto per tutti i settori del terziario, le opinioni all’inizio un po’ scettiche e negative sui casino online sono così cambiate in meglio fino ad arrivare al successo odierno.

Ora il concetto di casino online sicuro è sdoganato e nessuno vede più di cattivo occhio questi tipi di siti. Ovviamente molto dipende dal giocatore di casino online che deve essere consapevole dei rischi. Utilizzare i casino online sicuri in modo consapevole è la miglior strategia per divertirsi senza correre rischi.