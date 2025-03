“I Centenari”, evento a Murano: protagoniste le aziende storiche Seguso Vetri d’Arte e Ventrella Gioielli

Parte da Venezia, dalla storica sede dell’azienda vetraria Seguso Vetri d’Arte, uno dei nomi di maggiore prestigio nel segmento dell’arte artigianale di lusso italiano, il ciclo di eventi de I Centenari – Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane.

Venerdì 14 marzo infatti nell’isola di Murano si terrà il primo evento conviviale dell’Associazione dedicato alle “Contaminazioni” tra aziende familiari storiche appartenenti al prestigioso sodalizio e legate da un fil rouge ancora non del tutto esplorato: quello della cultura d’impresa familiare, che porta con se valori non solo di tradizione ma anche di innovazione, attraverso cui tante aziende hanno saputo resistere nei secoli a guerre reali e finanziarie.

Protagonisti di questo primo appuntamento saranno appunto Seguso Vetri d’Arte (dal 1397) di Murano e Ventrella Gioielli (dal 1850) di Napoli, a sua volta uno dei marchi più prestigiosi e apprezzati nel design d’interni e non solo, che nel corso della giornata daranno vita ad una nuova ed esclusiva collezione nata dalla fusione dei saperi di entrambi i marchi: una capsule collection, ovvero una reinterpretazione dell’antica arte orafa napoletana attraverso le mani degli storici vetrai di Murano, legata alle tradizioni culturali delle due città.

“Iniziare le celebrazioni per il 25 anni dei Centenari da Murano – ha commentato il presidente Ugo Cilento – è una scelta che evoca senz’altro i valori di passione e

produttività che condividono tutti i nostri associati, a partire dai due che saranno protagonisti di questa prima tappa. Molti altri ne seguiranno, e sono certo che ad ogni nuovo evento potremo dire di aver contribuito a scrivere un’altra pagina della storia della cultura del vero Made in Italy, quella che da sempre motiva le nostre scelte associative”.

“Si tratta – ha spiegato il direttore dell’associazione Biagio Orlando – di un momento strategico per la crescita non solo dei Centenari ma di tutto il comparto delle aziende storiche familiari, che s’incontrano tra loro e, appunto, si “contaminano” scambiandosi saperi e conoscenze. Questo è lo scopo del ciclo di incontri che abbiamo programmato e che faranno matchare in Italia aziende con storie secolari, creando la possibilità di nuovi modelli di collaborazione tra aziende”.

Richieste di adesione da tutta Italia

Non a caso del resto I Centenari – Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane continua a ricevere richieste di affiliazione da tutto lo stivale. Tra le tante, sono state recentemente accolte dal Consiglio Direttivo, dopo averne valutato la rispondenza al criterio di storicità familiare, tre di particolare prestigio: Riso Gatti (dal 1895) di Pavia ovvero un’azienda produttrice di riso giunta ormai alla quinta generazione che nella Lomellina, la cosiddetta “pianura del riso”, produce e commercializza da oltre un secolo il cereale più antico; Bellevue Hotel & Spa di Cogne (dal 1925) nato tre anni dopo l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso ovvero prima della legge che impedì ulteriori costruzioni sui prati di Sant’Orso: anche per questo il Bellevue, sito in una posizione privilegiata, trasmette emozioni d’altri tempi e fin dalla sua costituzione è luogo di villeggiatura alla moda di famiglie genovesi, milanesi e torinesi nonché dei reali d’Italia e del Belgio; Corpo Vigili Giurati (dal 1925) di Firenze ovvero una società leader nazionale della sicurezza integrata che progetta e realizza sistemi multifunzionali che sfruttano le alte prestazioni di hardware e software di ultima generazione.