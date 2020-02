I cento anni di Fellini, tante iniziative a Napoli per celebrare il genio del grande regista riminese

di Maria Carla Tartarone

Sono state tante le iniziative, anche a Napoli, per celebrare i cento anni dalla nascita di Federico Fellini. Già dal 2018: in conferenze e presentazioni di libri, a cominciare da quelli di Luigi Mazzella, “Federico Fellini realista e visionario”, presentato dal letterato Antonio Filippetti nel Palazzo Reale di Napoli; e di Alberto Castellano, “Federico Fellini il visionario realista”, presentato al Palazzo Serra di Cassano ancora da Filippetti.

Sempre a Napoli, nella Galleria “Al Blu di Prussia”, il 5 aprile del 2019, si è inaugurata la mostra “Dietro le quinte, Federico Fellini negli scatti di Patrizia Mannajuolo” organizzata dal direttore Mario Pellegrino e dalla curatrice Valentina Rippa: cinquanta fotografie di Patrizia Mannajuolo che fin da ragazza, nota come fotografa spericolata, aveva seguito anche il formidabile Regista, personaggio che dominava il mondo di Cinecittà che pure la accoglieva e le permetteva di avvicinarsi per fotografare alcuni momenti delle scene che si stavano girando.

Le immagini in mostra nella Galleria hanno richiamato, per i festeggiamenti in ricordo dei cento anni dalla sua nascita, tale attenzione che la fotografa è stata chiamata a mostrare, nelle manifestazioni dedicate a Fellini, a Matera e poi a Sorrento, nella mostra “CinemaFotografiaSorrento”, parte del suo archivio fotografico riflettente lo straordinario carattere del Regista estroverso e comunicativo che anche registi importanti come Sergio Leone, Alberto Lattuada hanno sempre ricordato con reverenza chiamandolo “Genio”. Del resto Fellini fu un regista che ricevette ben cinque premi Oscar ed anche uno alla carriera. Molto altro ci sarebbe da dire, della sua venuta da Rimini, del suo avvicinarsi al cinema, nella scelta dei suoi straordinari attori, dei luoghi che ha amato mettere in evidenza, della sua attrazione per le donne, del suo amore costante per la moglie Giulietta Masina con la quale oggi condivide la sua tomba a Rimini.