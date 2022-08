I clienti Nissan viaggiano in modo smart con la nuova app

ROMA (ITALPRESS) – Nissan offre ai propri clienti un servizio 100% digitale per interagire con la propria vettura e ottimizzare gli spostamenti. NissanConnect Services è l’applicazione, disponibile per dispositivi Apple e Android, che offre l’accesso a distanza a funzionalità di sicurezza, informazioni sul veicolo e avvisi personalizzati, per avere sempre la propria vettura a portata di smartphone. I clienti possono accedere all’universo connesso di Nissan in pochi semplici passaggi: scaricando l’app dagli store IOS o Android, registrando la propria vettura inserendo il numero di telaio, abbinando il proprio smartphone con il sistema di infotainment a bordo, selezionando i servizi più affini alle proprie esigenze disponibili nel Nissan Store all’interno dell’app.

La funzione di Live Traffic, fornita in collaborazione con Tom Tom, permette di identificare il giusto percorso in ogni momento. Il sistema di navigazione è, infatti, in grado di ricalcolare in pochi istanti l’itinerario, mostrando percorsi alternativi che evitano il traffico, aiutando così il cliente a raggiungere la propria destinazione più rapidamente. Attraverso il monitoraggio in tempo reale dei costi del carburante, i clienti possono scegliere dove e quando fermarsi, in modo da ottimizzare il proprio viaggio con la scelta economicamente più vantaggiosa.

NissanConnect Services comprende anche servizi esclusivi per i veicoli elettrici del Marchio, con informazioni e funzionalità sviluppate appositamente per chi si muove a bordo di una vettura 100% elettrica. Sull’applicazione sono mappate oltre 250.000 colonnine di ricarica in tutta Europa, consentendo a chi viaggia a zero emissioni di trovare sempre la soluzione più vicina e conveniente. Sulle vetture EV di Nissan è possibile adattare da remoto la temperatura dell’abitacolo in base alle stagioni e monitorare lo stato della batteria per scegliere il momento più adatto per ricaricarla.

Attraverso l’app NissanConnect Services i clienti possono verificare lo stato della propria auto e ricevere notifiche in tempo reale su eventuali malfunzionamenti e spie accese. Si può essere aggiornati su diversi parametri come lo stato della pressione degli pneumatici, il livello dell’olio e lo stato degli airbag, informazioni molto utili quando si è in procinto di affrontare un lungo viaggio. E’ inoltre disponibile un sistema di avvisi intelligenti che notificano attraverso l’applicazione se la vettura è utilizzata oltre un certo perimetro, un orario o una velocità prestabiliti. Una funzione preziosa per i genitori che danno la vettura in uso ai propri figli. Tramite l’app è possibile contattare velocemente il servizio di assistenza Nissan in caso di necessità, oppure accedere al libretto di uso e manutenzione digitale, per consultare tutte le informazioni relative alla propria vettura.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).